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    国产手机威胁来了！谷歌联手印度首富开发智能机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月21日消息，据外媒报道，近期一些分析师表示，谷歌计划投资45亿美元，与印度首富穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)旗下的印度信实工业集团一同合作开发智能手机

    国产手机威胁来了！谷歌联手印度首富开发智能机
    国产手机威胁来了！谷歌联手印度首富开发智能机

    穆凯什 · 安巴尼是在上周公司会议上宣布的这一计划。安巴尼认为，同谷歌一起联手开发新型智能手机的行动，可能帮助印度重塑全球第二大移动市场，并且可以对中国品牌造成威胁。

    安巴尼还提到，谷歌将构建安卓操作系统 (OS)，为信实工业集团设计的低成本 “4G 甚至 5G”智能手机提供支持。显然，信实集团设计的手机，最大竞争力就是来自他们的低价。

    事实上，信实集团之前就已经进行过类似的尝试。他们在2017年实施了类似计划，推出了经济型设备JioPhone，让用户只需缴纳 20 美元就能接入互联网。JioPhone 现在拥有超过 1 亿用户，其中许多人是首次联网用户。

    （本文图片来自互联网）

    （7487745）

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