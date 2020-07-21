早报：蚂蚁金服寻求上市 全网5G用户破亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条超级独角兽的新闻。

蚂蚁金服寻求上市计划 阿里巴巴股价应声大涨





超级独角兽企业蚂蚁金服终于肯上市了，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

受此影响，阿里巴巴在开盘后股价大涨3.75%达到256.43美元，并一度涨至257.67美元，最终报收254.81美元，涨幅为3.10%。

苹果卖得便宜真的无人能敌。

iPhone SE销量占Q2全部iPhone销量近五分之一





作为一款商业化产品，最新的这代iPhone SE无疑是成功的。根据CIRP的最新报告，iPhone SE在今年Q2拿下了19%的iPhone销量，而iPhone 11则占全部iPhone销量的65%。iPhone SE的售价只有399美元，但用的是当下苹果最好的处理器，这可能是其成功的主要原因。

有些东西降价了，有些东西却要涨价了。

显示器要迎来全面涨价？传面板厂商将重新核算成本





近日有消息称，上游LCD面板厂商在供应价上推翻了之前所有的出货政策，并将针对所有采购方进行出货成本的重新核算和商议。如果这是真的，那么显示器厂商不得不也推翻之前的定价，显示器产品或将迎来全面涨价，涉及几乎所有型号。

熊孩子瞎花钱终于有人能管管了。

微信小游戏上线未成年人退款入口





微信小游戏全面升级未成年人非理性消费处理机制，在“反馈与投诉”中加入了“未成年人支付退款”入口，并要求开发者在收到申请后的2个工作日内给予反馈。微信表示，整体原则以开发者与用户调解优先。

5G可能成长得比想象的要快。

商用一年不到 全网5G用户破亿





三大运营商发布了2020年6月的运营数据报告。报告显示，国内5G用户已经破亿，这还不包括暂未公布数据的中国联通。其中，中国移动5G用户累计达到7019.9万户，中国电信则累计获得3784万5G用户。

最后来看一条游戏方面的新闻。

任天堂迷你直面会确认《真女神转生5》明年发售





任天堂在昨天夜间放出了迷你直面会，其中最大的看点就是确认《真女神转生5》将在2021年发售，而《真女神转生3 HD》则会在10月29日登陆NS和PS4，两款游戏均支持中文。

此外还有一款颇受关注的游戏《天穗的稻田姬》则将于11月12日登陆NS和PS4平台，是一款横版动作+种田的游戏。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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