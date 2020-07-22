中关村在线消息：中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）即将迎来它的十八岁生日，而黑金奖也将来到五周年纪念日。过去四年的时间里，黑金奖向业界展示了中关村在线的专业实力。2020年，五岁的黑金奖将重装出发。



第五届黑金奖评选启动 在线申报通道开启

2020年第五届黑金奖（BlackGold）不再局限于个人娱乐消费硬件，更鼓励娱乐生活化产品的创新性突破和创新应用提升，为更多用户提供应用便利。基于中关村在线20年科技领域专业测试及产品排行权威数据，甄选卓越性能和应用价值的产品，为广大用户提供选购指导和帮助。

即日起，2020年第五届黑金奖（BlackGold）在线申报通道正式开启，厂商们可在线上申报参选产品，截止时间为7月24日下午6时（以收到时间为准）。

01 2020年黑金奖四大看点

“黑金奖（BlackGold）"的评选原则是创新、应用价值和市场潜力。所有参选产品至少在某个方面具备独特的优势，且具有良好的市场表现与业内口碑。

产品在设计维度的创新

提报产品需在自己所在行业具有创新设计，为技术改进、实用功能或产品革新起到一定作用。

产品在技术维度的创新

提报产品需在自己所在行业中拥有领先的技术创新，或者主流的行业水平线上。而且该技术获得行业一致好评，能够成为未来行业趋势。

产品在专业领域的创新

提报产品在行业中综合表现能力突出，拥有全新的行业视角和带动作用。且通过专业编辑的一致认可。

产品在市场上的评价

产品在市场上已经取得良好的口碑评价，在功能设计上从用户的体验出发，具有一定的市场潜力和应用价值，并且经过跨产品线专家评审团的一致认可。

02 2020年黑金奖奖项设置

2020年“黑金奖（BlackGold）”奖项主要有两项，分别为黑金娱乐奖和黑金科技奖。参选产品覆盖全科技类产品、技术及解决方案。

黑金娱乐奖是ZOL与ChinaJoy官方共同为消费类硬件娱乐领域极具创新、拥有极高影响力及应用价值的产品设立的奖项。

黑金科技奖是ZOL为科技行业顶尖技术或解决方案设立的奖项，鼓励厂商以技术创新为用户提供优秀的使用体验。

2020年黑金奖有别于往年，我们将于2020年8月3日采取线上直播的方式公布最终的获奖名单。诚邀您锁定ZOL线上直播报道，与我们一同见证黑金奖加冕时刻。

2020年黑金奖申报通道：http://www.zol.com.cn/BlackGold/

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2020年“黑金奖（BlackGold）"是中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）和国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）官方奖项。2020年第五届黑金奖（BlackGold）奖项分设黑金娱乐奖和黑金科技奖两大类，奖项设立的目的是鼓励科技领域产品和技术的创新与突破，推动科技行业产品及技术提供更优异的用户体验。2020年“黑金奖（BlackGold）”官方授权中关村在线为唯一评选机构。

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