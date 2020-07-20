中关村在线消息：北京时间7月20日消息，据韩国媒体报道，近日有知情人士透露，苹果2021年款iPhone手机将会更换屏幕，他们计划在手机中采用触摸一体柔性OLED面板。这样做的目的主要是因为苹果希望新款iPhone能够具有触控集成功能。



iPhone明年还要换屏幕 采用触控一体型OLED屏

目前，iPhone的OLED屏幕是显示与触控分开，更换为触控一体型屏幕后可以在一个层内实现显示和触控功能。选择这样的屏幕，手机可以变得更加轻薄，同时可以直接降低整机的成本。

此前据日本经济新闻报道，苹果今年即将推出的全新手机系列iPhone12即将全面转向OLED屏幕，因此他们也需要大量的OLED屏幕代工。受到这一消息的影响，日本JDI显示股价随即大涨。

《日本经济新闻》还曾经提到，尽管之前今年新款iPhone手机已经开始进行生产，不过从他们得到的信息来看，5G版iPhone的生产将会推迟1-2个月。支持5G毫米波的iPhone 12版本的实际出货量预计只有1500万至2000万部，较年初预期的3000万至4000万部缩水了约50%。

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