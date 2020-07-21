摆摊经济己来到你手中 0元无技术成本微信开店

中关村在线消息：就在上周微信小程序中正式上线了一个官方小程序，那就是“微信小商店”。微信小商店的出现表明地摊经济上线了，微信4亿多用户在手心就可以逛地摊了。而对于商家来说无需资金和技术投入资本投入。

电商对微信4亿买家不放过

这十几年来对于网友们来说，先是有淘宝线上购物、后有京东线上购物送货极速杀入，还没等买家们醒过来，团购变身的拼多多成黑马，一度也给前两位电商老大不小的压力，这压力今年以直播在拼杀，但看不出丝毫缓解的时候，以微信入口的地摊经济直接上直播又来了。





截至目前，微信小程序数量达到了320万，日活跃用户达到4.1亿，人均单日使用量为1080秒。尽管无法与微信的整个流量池相比，但腾讯决不放过这个不容小视的潜在市场。

无本买卖0元就能开店

2020年的当下，电商领域仍有着诸多风口，0元就能开店的尤其是他们解决了诸多电商无本钱开店的痛点。

电商行业在诞生之初，吸引大众和企业来创业的一大原因是就是低成本。不过在最近几年，整个电商行业竞争的加剧，开店的成本也在不断提升。以淘宝为例，最为重要的支出就是保证金。保证金的高低以商品类别划分，玩具、书籍、零食等类目最低，只需要1000元，汽车类目最高，高达50000元。除了保证金，推广费用和数据分析工具都是淘宝店主除了购买货物之外必要支出的成本。

无需技术支持自助一键式轻松操作

除了微信不需要成本外，还有一个可与之比美的好处是开店商户不需要请技术团队，自助傻瓜式操作就可以开一家小程序商店了。不仅如此，一家企业可以开设50个小商店，个体工商户则最多可以开通5个。

这个好处不仅对于小商户，对于企业在自己的公众帐号上直播直销也可以秒实现。这是传统电商最害怕的招数。

摆摊经济走到线上

“地摊经济”毫无疑问是最近两个月的热词，就业压力的增大开始让摆摊成为了一些创业者的选择。摆摊这种形式，拥有随机性和便捷性等特点。

从“微信小商店”目前给出的介绍我们不难看出，方便是这个小程序的另一大重要特征。商家并不需要过多开发，一键即可进行卖货。尽管这只是一个小程序，但商品信息发布、商品交易、订单和物流管理、营销、资金结算、客服与售后等电商经营基础功能模块一个都不少。

微店生逢直播带货时

直播带货虽然不是生于今年，可盛于今年上半年疫情的宅家经济，而微信进军电商行业的时候正逢直播带货旺季。微信拥有巨额流量池，理论上商户曝光量巨额度和微信使用频度×人数同步。如何利用用户手中的流量？于是他们选择了直播带货。微信小商店直接内嵌了直播功能。

微信小程序的带货直播能够有怎样的能量呢？以安利来举例：今年3月份的时候，安利开始利用小程序来做直播带货，当时观看人数只有一万多人。两个月之后，举办了一场主题为“雅姿宠粉节”的直播，创下了123万人观看的新纪录。买不买单说，显然，直播带货可以很快速的帮助商户扩大自己产品的影响力。

微信抄底网购群体

虽然说现在网购群体够大的，大到世界第一，但是，目前网购人群和微信人群相比还有一定差距，用微信的人群肯定大于网购人群，微信用户中没有网购的人群在哪儿买东西呢？要不就是富翁阶层人家玩高端定制、要不就是贫困阶级在现实版在地摊购物，后者完全可能全部被抄底变成微信地摊用户。

结语

0成本、无应用技术门槛、直播带货三位一体，带动微信小商店未来可以与拼多多这样的主打下沉市场的电商平台进行竞争。不过，这面对于电商业务江湖老大们，微信商店团队仍然是一场拉据战。如果此次微信小商店可以打通电商领域，微信就可以独立上市了。

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