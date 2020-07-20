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    三星短视频：可折叠手机将有全新外观和体验

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，“Samsung UK”今天公布了一段新的预热短视频，同时配上了“A new look unfolds”的新宣传标语。

    三星短视频：可折叠手机将有全新外观和体验

    三星短视频：可折叠手机将有全新外观和体验
    三星短视频：可折叠手机将有全新外观和体验

    这句话一语双关，即表示全新面貌即将展现，又预示着在折叠设计上会有新的突破，即将到来的 Galaxy Z Fold 2 和初代相比将会有大幅度的改进。

    据韩媒 ETNews 消息，Galaxy Z Fold 2 的内屏将搭载 7.7 英寸的可折叠 Super AMOLED 屏幕Y-OCTA，刷新率为 120Hz，并采用 UTG超薄玻璃进行保护。

    Galaxy Z Fold 2外屏装备了 6.23 英寸的 Super AMOLED 屏幕，和初代 Galaxy Fold 一样，在侧面配备了指纹传感器，报在这款手机的内部和外部都配备了 1000 万像素的自拍摄像头。

    有消息还称 Galaxy Z Fold 2 机身背面还将会配备三枚摄像头，包括 1200 万像素的主摄，1200 万像素的超广角镜头 以及 6400 万像素的长焦镜头。

    如这些信息靠谱，Galaxy Z Fold 2手机或采用了与Galaxy S20相同的摄像头设置。

    Galaxy Z Fold 2 还具备 15W 快速无线充电和 15W 快速反向无线充电功能，之前有消息称，Galaxy Z Fold 2 会配备两块电池，总容量为4365mAh，并配备 25W 快速充电器。

    预测该机将搭载骁龙865+处理器，内置 256GB/512GB 存储空间，并支持 5G 连接。【7487027】

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