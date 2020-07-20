中关村在线消息：近日据外媒消息， 在PlayStation Direct商店预购PlayStation 5可能会限制每个客户只能购买一台。



PlayStationDirect商店PS5预购限制每人只购一台

在周日Reddit用户Kgarvey通过查看PlayStation Direct网站的源代码发现了几件有趣的事情。

源代码中出现了一条错误信息，将阻止每个客户订购超过一台PlayStation 5的设备，无论游戏机的版本如何。

layStation Direct网站源代码还透露了一个新的PlayStation 5兼容标签，将用于PlayStation 4产品。

目前还不清楚它是用于游戏还是用于配件，但这个标签的存在，似乎表明PlayStation 4库中只有一小部分会在推出时与PlayStation 5兼容。

近期有报告显示，索尼正在大幅提高PlayStation 5的产量，这家日本公司的目标是今年生产1000万台，以满足由于目前COVID-19大流行而增加的需求，因为目前世界各地的人比以往任何时候都更多地留在家里。

但索尼在物流方面可能会面临挑战，因为游戏机在中国生产，然后通过海运运往世界各地，所以西方的零售商可能暂时无法补货，DualSense控制器的生产也因此在加紧进行。

索尼PlayStation 5目前还没有最终的定价信息和发布日期，PlayStation Direct网站源代码中已经包含了预购错误，这表示一切正在紧锣密鼓的进行中，离发售那一天已经不远了。【7486940】

（文中图片来自互联网）

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