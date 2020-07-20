传Surface Duo取消3.5mm耳机孔 无线充电也没了

中关村在线消息：近日据外媒Windows Latest消息，微软的Surface Duo将取消3.5mm耳机孔。



有传言称微软双屏Surface Duo将取消3.5mm耳机孔

Windows Latest称，微软Surface Duo早期原型机没有3.5mm耳机插孔，因此在量产机中加入这一接口的可能性不大，鉴于Surface Pro X也没有3.5mm耳机孔，微软Surface Duo似乎有意取消该接口。

同时，Surface Duo还会取消无线充电、5G、NFC等等功能。

但Surface Duo也有亮点，其预装了Android系统由微软工程师深度定制，由于有两块5.6英寸显示屏，Surface Duo能够支持多任务运行，两项任务可以同时操作、互不干扰，提供类似PC级的操控体验。

Surface Duo搭载高通骁龙855旗舰平台，配备6GB内存，提供64GB、128GB、256GB三种存储，主摄为1100万像素，电池容量为3460mAh，预装Android 10，支持指纹识别。【7486925】

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