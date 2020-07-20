中关村在线消息：近日据悉，微软的《微软飞行模拟器》这个游戏一直广受好评，其对天气的渲染效果和对模拟驾驶飞机的逼真感受令人赞叹。现在，该游戏将于8月18日登陆 PC 平台的的最新系统配置需求也公布了。











《微软飞行模拟器》8月18日上架PC 公布最高和最低配置

如果您想要获得更逼真、更震撼的视觉效果，那么您肯定需要一台硬件性能非常强大的 PC 来运行它。



据微软官方提供的规格清单显示，AMD 平台的最低规格为 Ryzen 3 1200 处理器，Radeon RX 570 显卡，2GB 的虚拟内存，8GB 的内存，150GB 的机械硬盘以及 5Mbps 的带宽。

想要运行该游戏的高级配置是，Ryzen 7 2700X 或者英特尔 i7-9800X 处理器，Radeon Vll 或者 NVIDIA RTX 2080 显卡，8GB 的虚拟内存，32GB 的内存，150GB 的固态硬盘以及 50Mbps 的带宽。

微软官方称，这次的飞行模拟2020有诸多之前没有的特点，旨在打造最为真实的飞机驾驶，其中包括：

逼真的景观：有超过过15亿建筑，2万亿棵树、山川、河流、道路等

真实的世界：包括实时交通、实时天气与动物

高度仿真的飞机：从轻型喷气式飞机到大型飞机，每架飞机都有高度拟真的驾驶舱和接近于现实的仪表。

动态天气与黑白天：玩家可以打开实时天气系统，体验实时天气、风速、风向、湿度等等，允许玩家夜间飞行

空气动力学建模：全新的物理引擎可让玩家体验到最你拟真的飞行体验。

感兴趣的朋友可以届时下载运行一下，相信这个游戏可能成为类似PC硬件性能尤其是游戏性能评测的软件之一。（笑）

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