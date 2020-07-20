早报：华为台式机曝光 红魔5S首用银导热

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条华为新电脑的新闻。

华为台式机曝光 或搭载AMD R5 Pro 4400G





据外媒报道，华为台式电脑已经出现在数据库中，并放出了该机的外观设计图。从图上来看，这款电脑可能并不是面向消费级家庭，而更像是为公司、机构等批量采购办公用的产品。

据悉，华为这款台式机将搭载AMD即将在7月21日发布的APU产品R5 Pro 4400G。

既然说到了AMD新APU，就必须看看下面这条。

传AMD锐龙4000系列将不提供零售





AMD将于7月21日正式发布AMD锐龙4000系列桌面APU，不过现在有消息指出，该桌面APU并不会以零售的方式推向市场，而是整机专供，消费者们只能买到搭载该APU的桌面整机。

红魔在散热上又整新活了！

红魔5S官方宣布首次使用银导热散热系统





努比亚官方表示，红魔5S将首次采用目前世界上导热系数最高的金属工艺——银，与4843mm2超大面积散热铜箔组合向外导热，并结合内置15000转/分的离心风扇、南北通透设计的风道、高性能导热凝胶、超大液冷管等一系列散热组合，全面提升散热效率。

下面来看看苹果的游戏野望。

传苹果游戏手柄采用雷电接口 可无线充电





苹果对游戏界一直虎视眈眈，其游戏手柄的传闻也越来越真，根据最新爆料，苹果游戏手柄将配备一个雷电接口，并会获得无线充电功能。据悉，苹果游戏手柄将会作为2020年新款Apple TV的选购配件。

接下来是一条互联网视频领域的消息。

当当回应李国庆爆料裁员1300人：不属实





针对李国庆在《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》一文中指出的“大幅裁员1300人（其中部分包括正在哺乳期中的妈妈）”，当当方面回应称消息不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

最后来看一条娱乐方面的新闻。

索尼7部经典电影4K修复参加上海国际电影节





第23届上海国际电影节即将开幕，索尼官方宣布将有7部经典电影经过全新4K修复后参加特别展映活动，这7部影片是：《光荣战役》《天涯沦落两心知》《西雅图夜未眠》《燃情岁月》《甜心先生》《尽善尽美》《佐罗的面具》。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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