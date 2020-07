中关村在线消息:7月19日,拼多多战略副总裁九鼎就遭遇一个自媒体人舆情攻击时表示,拼多多在GMV统计口径和信息披露方面没有任何问题。但这件事的背后映射出有竞争对手通过歪曲事实和向舆论场“注水”,以及操纵舆论式的商业竞争却让人不寒而栗。



拼多多九鼎:信息披露无瑕疵 “注水”的是竞争对手

九鼎表示,在GMV的统计口径方面拼多多与阿里和京东完全一致。今年一季度,受疫情影响,因缺乏履约能力而取消订单或未交货的情况要高于正常水平,拼多多如此,阿里也如此。

对于上述情况,虽然在一季度财报会议上并没有分析师当场问及这一点,但拼多多依然在财报会后与各大投行分析师进行了反复多次沟通,明确指出这一点。而不是像这篇黑文所言,拼多多忽然在7月9日的电话会上对分析师表明上述情况。

某前公关、现自媒体人将这一情况有意歪曲成拼多多给GMV“注水”,这是诽谤;还是此人,不久前将拼多多创始人黄峥捐赠、划转股份一事,有意歪曲成“黄峥套现1000亿元”。这是造谣。

九鼎认为,将信息恶意歪曲,造成失真,有目的的大规模转发与扩散,进而引导控制舆论情绪用于商业竞争,这才是真正可怕的地方。向这个社会的正常商业环境进行大规模“注水”的,恰恰就是这些没有节操与底线的“小水枪”们,以及他们背后手持水管的那些暗黑势力。

九鼎最后表示,这不由让他想起一位互联网公司CEO的观点——“在竞争中,如果你能更有底线一些,我会更加尊重你”。

以下为拼多多九鼎公开信全文:

拼多多九鼎公开信: “注水”和操纵舆论式的商业竞争让人不寒而栗

英文Distortion 被翻译为中文是什么意思?Reduce被翻译为中文又会出现几个意思?

这两天,再一次见识到了舆论场里恶意歪曲事实的可怕威力。

Distortion,最贴近真实的语义是“与惯常情况不同”。但在公关攻击时会被演绎成什么?——《拼多多高管终于承认:今年Q1财报GMV等核心数据,有大量水分》;《粉饰的GMV,说谎的拼多多》。

Reduce,最贴近真实的语义是“减少”。但在掩护其他公司创始人减持套现股份时会被如何利用?——《中国最富有的三位互联网大佬,一个月内总计减持套现近1500亿元!这是怎么了》。

7月17日,两篇标题不同,内容相同的文章由自媒体账号“科技价值”与加V自媒体账号“王春龙”发布。随即,文章就被人有目的的大肆转发与扩散,并变种出诸多含有“注水”、“造假”等词汇的标题,用以制造与引导舆论情绪。

为什么舆论会关注这个事情?标题用“拼多多高管终于承认”这几个字后边紧跟暗示公司造假的内容,完全模仿和克隆了另外一家美国上市企业在暴雷时的新闻标题,给了很强的心理暗示。不得不说,这背后的公关很心机。

研究机构New Street报告中原文是,PDD saw a greater than normal levels of cancellation of orders or undelivered products due to lack of fulfillment capacity. Hence, part of the reported GMV in 1Q has some one-off distortion that is not part of the normal course of business. 意思是,一季度受疫情影响,因缺乏履约能力而取消订单或未交货的情况高于正常水平。因此,一季度报告中的GMV数据有一些一次性的失真。

事实上,在5月22日发布第一季度财报后,我们与各家机构的分析师就陆续有过多次沟通,提醒他们关注第一季度受疫情影响的特殊性,他们公开发布的分析报告也充分提及了这方面内容(如下图所示:)。

包括拼多多、阿里巴巴、京东在内的电商平台,GMV统计口径完全一致,即平台上所有已确认的商品与服务订单的总值,无论商品是实际出售、交付还是退货。同样的,在阿里巴巴的第一季度财报电话会上,阿里巴巴CFO武卫在解释第一季度佣金收入同比下降2%的原因时,也提到了一季度受疫情影响,部分订单因2月份物流被扰乱而取消。

但是,在拼多多身上,我们被恶意歪曲成了“给GMV注水”。

无独有偶。

拼多多创始人、董事长黄峥在捐赠、划转部分股权后,其在拼多多控制的股权比例从43.3%降低到29.4%。英国金融时报在报道这一事实时,使用了“reduce”一词。但是,同样的事实却被部分自媒体歪曲成了“减持”和“套现”。事实上,黄峥在拼多多上市时做出的“三年不减持”承诺依然有效,至今未有任何套现行为。

这一次歪曲事实的,恰恰又是“王春龙”,其援引了一家位于杭州的“海外博客网站”上的一家同样位于杭州的“海外研究机构”的观点,称拼多多黄峥在“减持套现更加隐蔽”。

很难说这是巧合。

有券商分析师统计了“王春龙”最近发表的52篇与电商相关的文章。其中,25篇写了某家企业,每一篇都极尽吹捧与夸赞之能事;12篇写拼多多,7篇写京东,每一篇则是极尽歪曲与看衰之能事。

哦,原来如此。

其实,这才是真正可怕的distortion。将信息恶意歪曲,造成失真,有目的的大规模转发与扩散,进而引导控制舆论情绪用于商业竞争,这才是真正可怕的地方。向这个社会的正常商业环境进行大规模“注水”的,恰恰就是这些没有节操与底线的“小水枪”们,以及他们背后手持水管的那些暗黑势力。

这不由让我想起一位互联网公司CEO的观点——在竞争中,如果你能更有底线一些,我会更加尊重你。

拼多多 九鼎

7月19日

