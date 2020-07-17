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    郭明錤谈新款iPad Air 今年下半年推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月17日消息，近日天风国际分析师郭明錤发布了一份投资报告。报告中显示，苹果并没有放弃iPad Air产品线，并计划在今年下半年推出新款iPad Air平板电脑，价格也会更加实惠。

    郭明錤谈新款iPad Air 今年下半年推出
    郭明錤谈新款iPad Air 今年下半年推出

    电子时报也给出了类似的观点，他们表示苹果的供应链合作伙伴将在2020年第三季度开始交付iPad Air所需要的组件。 目前，iPad Air起售价为499美元，新品的价格将会远远低于这个价格。

    此前有消息显示，第四代iPad Air将采用Type-C接口，该技术首次出现在苹果平板中则是在2018年，新平板预计会在今年下半年推出。

    Mac Otakara周二援引知情人士消息称，苹果传闻中的10.8英寸“iPad Air”将会成为继2018年iPad Pro发布后的第二款配备Type-C接口的iPad。

    该报道还称，即将推出的“iPad Air”可能是基于11英寸iPad Pro打造，最近推出的iPad Air其设计使用了一个降级摄像头阵列并且没有iPad Pro的ProMotion显示屏以此来降低成本、减轻重量。

    （本文图片来自互联网）

    （7485963）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7485963.html report 847 中关村在线消息：北京时间7月17日消息，近日天风国际分析师郭明錤发布了一份投资报告。报告中显示，苹果并没有放弃iPad Air产品线，并计划在今年下半年推出新款iPad Air平板电脑，价格也会更加实惠。郭明錤谈新款iPad Air 今年下半年推出电子时报也给出了类似的观点，他...
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