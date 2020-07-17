中关村在线消息：近日据悉，LG 曾在 2020 年 6 月下旬亮相的 TONE Free 真无线耳机，目前已经做好了在美国市场发售的准备。



LG TONE Free真无线耳机在美国发售 具备紫外杀菌功能

TONE Free具备经过 UL 认证的紫外杀菌功能，是通过便携式充电收纳盒来完成。

该款耳机目前提供了哑光黑Matte Black和亮白Gloss White两种配色。

据了解，LG TONE Free 也是首款获得 UL 紫外杀菌认证的此类产品。

TONE Free的UV 系统可杀灭耳塞网格上 99.9% 的细菌，该款耳机将很快登陆 LG 官网和授权零售渠道，感兴趣的朋友可以掏150 美元约合1050 RMB，来体验一下该功能。

如果不需要 UV 杀菌功能，那无线充电版本HBS-FN5W的售价为 130 美元约合 910 RMB，有线充电版本HBS-FN4则是 100 美元约合700 RMB。【7485541】

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