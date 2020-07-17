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    LG TONE Free真无线耳机在美国发售 具备紫外杀菌功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，LG 曾在 2020 年 6 月下旬亮相的 TONE Free 真无线耳机，目前已经做好了在美国市场发售的准备。

    LG TONE Free真无线耳机在美国发售 具备紫外杀菌功能
    LG TONE Free真无线耳机在美国发售 具备紫外杀菌功能

    TONE Free具备经过 UL 认证的紫外杀菌功能，是通过便携式充电收纳盒来完成。

    该款耳机目前提供了哑光黑Matte Black和亮白Gloss White两种配色。

    据了解，LG TONE Free 也是首款获得 UL 紫外杀菌认证的此类产品。

    TONE Free的UV 系统可杀灭耳塞网格上 99.9% 的细菌，该款耳机将很快登陆 LG 官网和授权零售渠道，感兴趣的朋友可以掏150 美元约合1050 RMB，来体验一下该功能。

    如果不需要 UV 杀菌功能，那无线充电版本HBS-FN5W的售价为 130 美元约合 910 RMB，有线充电版本HBS-FN4则是 100 美元约合700 RMB。【7485541】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7485541.html report 662 中关村在线消息：近日据悉，LG 曾在 2020 年 6 月下旬亮相的 TONE Free 真无线耳机，目前已经做好了在美国市场发售的准备。LG TONE Free真无线耳机在美国发售 具备紫外杀菌功能TONE Free具备经过 UL 认证的紫外杀菌功能，是通过便携式充电收纳盒来完成。该款耳机目前提供...
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