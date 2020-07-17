中关村在线消息：近日，据外媒91Mobile消息称， Galaxy Note 20/Note 20 Ultra的4G LTE 版已经通过了泰国监管部门 NBTC 的认证。

从认证文件中并没有提供太多有价值的额外信息，但至少确定三星的新旗舰会有非 5G 版本存在。







三星Galaxy Note 20系列确认有4G版本

GalaxyNote20 Ultra总体上将依旧延续前代产品以及Note家族的设计语言，机身正面将继续采用熟悉的开孔全面屏设计，不过其边框弧度大幅收窄，手机屏占比超高，颜值令人赞叹。



在机身背部，该机将后置矩形四摄相机模组，硕大的镜头预示着极强的拍照实力。

此前得知的消息，全新的三星Galaxy Note20系列将提供Note20和Note20 Ultra两个版本，均采用居中开孔全面屏设计，且开孔大小、边框宽度均将相对前一代产品得到进一步的缩小。

两款手机都搭载骁龙865和Exynos 992两款处理器，其中后者将支持2K分辨率和120Hz屏幕刷新率，后置1亿像素主摄+1200万像素超广角+1300万像素长焦+3D景深镜头镜头组成的四摄相机模组，支持10倍光学变焦和最高50倍数字变焦。

该系列还将配备Note系列标志性的S Pen手写笔。

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