中关村在线消息：近日，《神降》总监Keith Lee在接受GameSpot采访时，谈到了PS5的DualSense游戏手柄，以及其功能将如何提升整个游戏的体验。



PS5 DualSense手柄可以营造出武器碰撞的感觉体验

DualSense游戏手柄令人兴奋的地方在于，它的隆起器方面有立体振动，扳机上也有阻力，所以可在游戏中创造出你的武器撞击另一把武器的感觉以及共振。

PlayStation 5 DualSense游戏手柄还将能够复制滑动时不同表面的感觉，创造出非常强大的体验。

DualSense游戏手柄还可以带来在砾石、沙子或水面上滑动不同的振动方式，所以在创造这种体验方面，它的功能更加强大。

PlayStation 5 DualSense游戏手柄将成为下一代游戏机真正的游戏规则改变者，因此多家开发商都对其功能大加赞赏。

Bugsnax开发商Young Horses上周强调了该游戏手柄的触觉反馈如何不同于目前的任何产品。

开发者表示，之前在几乎所有的游戏机上都有振动或隆隆声，这是一个不错的功能，但还没有任何产品可以像DualSense一样，带来复杂和敏感的触觉反馈。

PlayStation 5和DualSense游戏手柄今年晚些时候在全球推出，但最终的发布日期还没有确定，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。【7485437】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：PS5 DualSense手柄可以营造出武器碰撞的感觉体验http://news.zol.com.cn/748/7485437.html