中关村在线消息:据悉,微软在今日更新的官方博文中,Xbox 部门掌舵者 Phil Spencer 确认Xbox Series X 将不再支持 Kinect 外设这条消息。



微软官方确认Xbox Series X将不再支持Kinect

他还表示在今年 9 月上线的 Xbox Game Pass Ultimate 订阅中将免费包含 Project xCloud 云游戏服务。

在博文中,Phil Spencer 表示:“在 Xbox Series X 发布的时候,我们计划让所有 Xbox One 游戏可以在不借助 Kinect 情况下都能畅玩。”

“而且由于Xbox Series X前所未有的强大功能,您最喜欢的大部分游戏在新主机上的加载速度会更快,外观和性能也会好很多倍。”



Phil Spencer在接受外媒 The Verge 采访的时候表示:“Kinect 无法在新主机上运行”。这多少有点出人意料,因为 Xbox Series X 显然将使用与 Xbox One S/Xbox One X 游戏机相同的操作系统,后者仍然通过 USB 适配器支持 Kinect。

据了解,Kinect在 2018 年已经停产,在一年后 Kinect 2.0 也停产。

目前,微软的Kinect技术还活在其他产品中,比如 Azure Kinect DK 相机,开发者可以用它来建立计算机视觉和语音模型。

Kinect 的粉丝仍然可以在Xbox One游戏机上使用该配件,但 Kinect 语音命令现在可以被 Alexa 和 Google Assistant 所取代。【7485418】

