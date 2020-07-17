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    微软官方确认Xbox Series X将不再支持Kinect

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，微软在今日更新的官方博文中，Xbox 部门掌舵者 Phil Spencer 确认Xbox Series X 将不再支持 Kinect 外设这条消息。

    微软官方确认Xbox Series X将不再支持Kinect
    微软官方确认Xbox Series X将不再支持Kinect

    他还表示在今年 9 月上线的 Xbox Game Pass Ultimate 订阅中将免费包含 Project xCloud 云游戏服务。

    在博文中，Phil Spencer 表示：“在 Xbox Series X 发布的时候，我们计划让所有 Xbox One 游戏可以在不借助 Kinect 情况下都能畅玩。”

    “而且由于Xbox Series X前所未有的强大功能，您最喜欢的大部分游戏在新主机上的加载速度会更快，外观和性能也会好很多倍。”

    Phil Spencer在接受外媒 The Verge 采访的时候表示：“Kinect 无法在新主机上运行”。这多少有点出人意料，因为 Xbox Series X 显然将使用与 Xbox One S/Xbox One X 游戏机相同的操作系统，后者仍然通过 USB 适配器支持 Kinect。

    据了解，Kinect在 2018 年已经停产，在一年后 Kinect 2.0 也停产。

    目前，微软的Kinect技术还活在其他产品中，比如 Azure Kinect DK 相机，开发者可以用它来建立计算机视觉和语音模型。

    Kinect 的粉丝仍然可以在Xbox One游戏机上使用该配件，但 Kinect 语音命令现在可以被 Alexa 和 Google Assistant 所取代。【7485418】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7485418.html report 1047 中关村在线消息：据悉，微软在今日更新的官方博文中，Xbox 部门掌舵者 Phil Spencer 确认Xbox Series X 将不再支持 Kinect 外设这条消息。微软官方确认Xbox Series X将不再支持Kinect他还表示在今年 9 月上线的 Xbox Game Pass Ultimate 订阅中将免费包含 Project xClou...
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