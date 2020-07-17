中关村在线消息：近日，据外媒AppleInsider消息，硬件厂商One-E-Way提起的诉讼，其称苹果和Beats多款产品侵犯了涵盖无线音频系统的一系列专利。



One-E-Way起诉苹果和Beats多款产品侵犯其专利

One-E-Way周四向美国加州中区地方法院提起诉讼，指控苹果和Beats产品包括AirPods和Powerbeats型号采用了，可追寻到2001年的一系列专利保护的技术。

在美国专利号为7,865,258和8,131,391，标题均为 "无线数字音频音乐系统"，在诉讼中利用了AirPods、AirPods Pro、HomePod、Powerbeats、Powerbeats Pro、Powerbeats 3、Beats Solo Pro、Beats Solo 3、Beats Studio 3、BeatsX和Beats Pill+。

258和391专利要求从2001年提交的专利申请中获得优先权。

被诉专利涵盖了一种利用码分多址CDMA技术的方法，以方便附近的其他无线设备在同一频段工作时进行 “私人监听”。

该IP采用了一些技术来解决其他设备传输的潜在干扰，诉讼书指出，支持2.0至5.2版本蓝牙标准的设备都在使用该技术以及其他技术。

苹果和Beats无线型号与主机设备配对，并被分配一个独特的用户代码和 "原始音频信号表示"，通过数据包进行跳频通信。

这些设备通过应用脉冲整形、CDMA通信、数模转换模块和其他符合蓝牙标准的资产，进一步实现 “减少符号间干扰编码”。

虽One-E-Way似乎是在主张该协议的先例，但该诉讼未能区分被诉专利如何提出高于蓝牙的新颖技术。

苹果确实加入了专利技术，通过其专用的W1和H1芯片实现了快速的设备切换和强大的连接，周四的诉讼中没有提到硬件和支持软件。

One-E-Way在其案件中要求支付专利费、利息和法庭费用，对于这件事，感兴趣的朋友请关注我们的后续跟踪报道【7485369】

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