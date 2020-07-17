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    iOS和macOS 将增加忍者、旱獭等新表情

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，明天是世界表情日Emoji Day，苹果分享了 2020 年将会出现在 iPhone、iPad 和 Mac 上的全新 Emoji 表情符号，以庆祝Emoji Day。

    iOS 和 macOS 将增加忍者、旱獭等新表情
    iOS 和 macOS 将增加忍者、旱獭等新表情

    iOS 和 macOS 将增加忍者、旱獭等新表情
    iOS和macOS 将增加忍者、旱獭等新表情

    这些 Emoji 是 Unicode 13 升级的一部分，新的Emoji包括：

    面孔：含泪的笑脸、伪装的面孔

    人：忍者、 穿燕尾服的男人, 穿燕尾服的女人、 戴面纱的人、女人喂婴儿、 男人喂婴儿、 人喂婴儿、拥抱的人

    身体部位：手指捏住、 心脏、 肺部

    动物：黑猫、野牛、猛犸象、海狸、北极熊、渡渡鸟、海豹、甲虫、蟑螂、苍蝇、蠕虫。

    食物：蓝莓、橄榄、甜椒、面包、奶酪火锅、珍珠奶茶。

    家居用品：盆栽、茶壶、Piñata、魔棒、套娃、缝纫针、镜子、窗户、搋子、捕鼠器、水桶、牙刷。

    杂物：羽毛、岩石、木材、小屋、皮卡、旱冰鞋、绳结、硬币、回旋镖、螺丝刀、木工锯、钩子、梯子、电梯、墓碑、标语牌、变性人标志、变性人旗帜。

    服装：丁字凉鞋、军用头盔。

    乐器： 手风琴、长鼓

    【7485235】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS和macOS 将增加忍者、旱獭等新表情http://news.zol.com.cn/748/7485235.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/748/7485235.html report 824 中关村在线消息：据悉，明天是世界表情日Emoji Day，苹果分享了 2020 年将会出现在 iPhone、iPad 和 Mac 上的全新 Emoji 表情符号，以庆祝Emoji Day。iOS和macOS 将增加忍者、旱獭等新表情这些 Emoji 是 Unicode 13 升级的一部分，新的Emoji包括：面孔：含泪的笑脸、伪装...
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