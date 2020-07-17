中关村在线消息：据悉，明天是世界表情日Emoji Day，苹果分享了 2020 年将会出现在 iPhone、iPad 和 Mac 上的全新 Emoji 表情符号，以庆祝Emoji Day。







iOS和macOS 将增加忍者、旱獭等新表情

这些 Emoji 是 Unicode 13 升级的一部分，新的Emoji包括：



面孔：含泪的笑脸、伪装的面孔



人：忍者、 穿燕尾服的男人, 穿燕尾服的女人、 戴面纱的人、女人喂婴儿、 男人喂婴儿、 人喂婴儿、拥抱的人

身体部位：手指捏住、 心脏、 肺部

动物：黑猫、野牛、猛犸象、海狸、北极熊、渡渡鸟、海豹、甲虫、蟑螂、苍蝇、蠕虫。

食物：蓝莓、橄榄、甜椒、面包、奶酪火锅、珍珠奶茶。

家居用品：盆栽、茶壶、Piñata、魔棒、套娃、缝纫针、镜子、窗户、搋子、捕鼠器、水桶、牙刷。

杂物：羽毛、岩石、木材、小屋、皮卡、旱冰鞋、绳结、硬币、回旋镖、螺丝刀、木工锯、钩子、梯子、电梯、墓碑、标语牌、变性人标志、变性人旗帜。

服装：丁字凉鞋、军用头盔。

乐器： 手风琴、长鼓

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（文中图片来自互联网）

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