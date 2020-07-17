早报：315涉事企业纷纷回应 索尼召开相机发布会

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

315晚会之后，涉事企业们都需要好好面对公众的声音。



趣头条回应App在应用市场下架 紧急排查相关问题





被315点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架，苹果 App Store 显示服务调整，暂不提供下载。对于下架一事，趣头条已经进行回应，他们表示已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。

嗨学网被315晚会曝光后 创始人电话无人接听





嗨学网“退费难”问题被央视 315 点名，据新浪财经报道，试图通过嗨学网官方电话、嗨学网法人梁先生的个人手机号码联系嗨学网，截至目前，官网电话无人接听，嗨学网法人电话已经设置了呼入限制。



嗨学网官方发布致歉声明 涉事子公司即日起全面停业整顿





央视“3·15晚会”对嗨学网“退费难题”进行曝光后，北京嗨学网教育科技股份有限公司在其微信公众号上发表声明，对相关学员造成的伤害诚恳致歉。声明称，嗨学特别工作组决议：涉事子公司即日起立刻、全面停业整顿。公司所有部门开展严格自查，一经发现，严肃处理。

等待了许久，索尼的相机发布会终于确认了时间。

索尼7月28日召开相机发布会 焕新专注





昨天晚间，索尼宣布将于7月28日晚10点举行新品线上发布会，推出A7S3相机，关键词是焕新和专注。目前关于A7S3相机的爆料消息已经有很多。根据外媒sonyalpharumors的消息，他们已经确定索尼即将推出的新相机命名为A7S3 ，搭载了1200万像素CMOS，主打视频功能。

李国庆和 俞渝的肥皂剧似乎还在继续。

当当法务部确认 俞渝、李国庆分别持股 64.2%、27.51%





当当法务部昨晚发布当当网 20 年股权历史沿革。称当当网由俞渝、李国庆于 2000 年在北京东城区创立。当当网创立后、在美国上市之前，一共接受了三次境外投资。在北京当当科文，俞渝、李国庆和管理层，他们分别持股 64.2%、27.51% 和 8.29%，因孩子是外籍，被俞渝、李国庆和管理层按比例代持他 18.65% 的股权。

在TikTok处于舆论漩涡之中的时候，Facebook推出了竞品。



Facebook推出短视频应用Instagram Reels 挑战TikTok





据外媒报道，未来数周内，Facebook 将在美国和其他 50 多个国家推出短视频应用 Instagram Reels，从而向TikTok（抖音海外版）发起挑战。去年 11 月，Instagram 率先在巴西推出了Reels，上个月在法国和德国推出，上周又在印度上线。Instagram Reels 与 TikTok 高度相似，如允许用户制作和分享15秒的视频剪辑等。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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