中关村在线消息：近日据悉，Vivo 在印度市场发售了首款真无线耳机 TWS Neo ，在上个月该耳机已经用 TWS Earphone Neo 的名子在国内发售。







Vivo真无线耳机TWS Neo印度市场现身

该款真无线耳机拥有 14.2mm 的驱动单元，支持 aptX 自适应高清音频、AI 降噪、Google Assistant 智能助理、以及“查找我的耳机”功能。



该款真无线耳机采用 QCC3046 平台打造，支持蓝牙 5.2 标准，延时可低至 88ms 。功能方面，其支持双击、长按、滑动调节音量等操作。

该款真无线耳机的频响范围在 20Hz ~ 20kHz，大小为 33.9×18.6×16.5 mm，重 4.7g 。充电收纳盒则是 58.1×51.6×24 mm，总重 45.7g 。

该款真无线耳机每只耳塞内置了 27 mAh 的电池，充电盒为 415 mAh，有需要时可通过 Type-C 接口补充电量，并且具有 IP54 级防水 / 防水特性。

该款真无线耳机只可在搭配最新的 Vivo X50 / X50 Pro 机型的时候，才能达成低至 88ms 的延迟和 aptX / ACC 解码功能。

该款真无线耳机目前可选月光白和星空蓝两种，售价为 5990 卢比约 80 美元 / 559 RMB。【7484770】

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