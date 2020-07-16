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    Vivo真无线耳机TWS Neo印度市场现身

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，Vivo 在印度市场发售了首款真无线耳机 TWS Neo ，在上个月该耳机已经用 TWS Earphone Neo 的名子在国内发售。

    Vivo真无线耳机TWS Neo印度市场现身

    Vivo真无线耳机TWS Neo印度市场现身
    Vivo真无线耳机TWS Neo印度市场现身

    该款真无线耳机拥有 14.2mm 的驱动单元，支持 aptX 自适应高清音频、AI 降噪、Google Assistant 智能助理、以及“查找我的耳机”功能。

    该款真无线耳机采用 QCC3046 平台打造，支持蓝牙 5.2 标准，延时可低至 88ms 。功能方面，其支持双击、长按、滑动调节音量等操作。

    该款真无线耳机的频响范围在 20Hz ~ 20kHz，大小为 33.9×18.6×16.5 mm，重 4.7g 。充电收纳盒则是 58.1×51.6×24 mm，总重 45.7g 。

    该款真无线耳机每只耳塞内置了 27 mAh 的电池，充电盒为 415 mAh，有需要时可通过 Type-C 接口补充电量，并且具有 IP54 级防水 / 防水特性。

    该款真无线耳机只可在搭配最新的 Vivo X50 / X50 Pro 机型的时候，才能达成低至 88ms 的延迟和 aptX / ACC 解码功能。

    该款真无线耳机目前可选月光白和星空蓝两种，售价为 5990 卢比约 80 美元 / 559 RMB。【7484770】

    （文中图片来自互联网）

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