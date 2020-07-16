中关村在线消息：据悉，宏碁在近日公布了新的游戏显示器——Nitro XZ2系列，包括31.5英寸的Nitro XZ322QU、27英寸的Nitro XZ272以及23.6英寸的Nitro XZ242Q。











Acer公布Nitro XZ2系列新款游戏显示器

其中前两个型号的最高刷新率支持165Hz，尺寸最小的最高刷新率为144Hz，1500R高曲率，1ms的响应时间，VA面板，支持AMD Radeon FreeSync、VESA认证的DisplayHDR 400等，其售价为199.99美元。



该系列显示器具有八个预设显示模式，分别是动作、赛车、运动、用户、标准、ECO、图形和电影模式，通过热键或者显示器OSD菜单就可以进行切换。

购买者也可以根据自己的喜好对颜色、色调以及饱和度进行调节，使得显示器更加贴合自己的个人需求。

该系列显示器产品支持DP输入以及HDMI输入，最大亮度为400尼特，刚好跨过了HDR支持范围，新系列的对比度最高为1亿:1，支持HDR10。

该系列显示器支持178°广视角显示，标配有可以360°旋转的人体工学支架，可以调节倾斜角度以及高度。并且，新系列显示器产品采用了快拆设计，可以轻松从支架上分离并进行VESA壁挂式安装。

该系列显示器还支持无频闪以及蓝光过滤技术，内置两颗3W功率的扬声器。

现在，宏碁的三款新显示器产品已经上架，售价分别是Nitro XZ322QU 449.99美元，Nitro XZ272 259.99美元和Acer Nitro XZ242Q 199.99美元，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7484762】

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