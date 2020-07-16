中关村在线消息：据悉，全新日产Ariya数字化全球首秀在日本横滨的日产技术互动体验馆举行，其推出了最新款纯电动跨界车全新日产Ariya隆重登场。















日产新款纯电动跨界车Ariya 全球云亮相

Ariya集日产汽车在电动汽车和跨界车两大优势领域之大成，融合“以驾驶者为核心”的前沿技术和“日产智行”的精髓，首席执行官内田诚表示该款车的发布，开启了日产汽车业务转型的新篇章。



内田诚介绍，Ariya首次采用了日产最新的品牌标志，全新的平台和动力总成，描绘了日产目前关注的一切。

首席运营官古普塔表示：“进入车舱内感觉进入拥有日式待客之道的“贵宾休息室”，舒适、直观又令人兴奋。”

日产Ariya计划于2021年年中在日本市场销售，售价约为500万日元 ，2021年计划面向欧洲、北美和中国市场销售。

Ariya续航里程最高可达610km，电动化系统集出色的动力输出、充电能力和续航里程于一身，拥有两驱车型和搭载日产e-4ORCE双电机全轮控制技术的四驱车型，以及两种不同容量的电池。

Ariya配备了众多日产汽车最先进的技术，比如先进的ProPILOT 2.0智控领航技术、ProPILOT远程智控泊车系统、e-Pedal一体化智控踏板，将为驾乘者提供更加自信、轻松的驾驶体验。

Ariya还配备了包括全景式智能监控影像， 超视距碰撞预警系统，预碰撞智能刹车和后轮自动紧急制动等在内的日产安全屏障技术。

Ariya车内全新的人机交互界面让用户可以自然的通过语音进行车辆设置，远程软件更新功能为用户带来了新鲜感和兴奋的体验，日产Ariya还配备了Amazon Alexa，让生活更加有趣。

据日产汽车公布最新消息，日产汽车计划在未来18个月内推出12款新车型，作为该计划的第一款车型，日产Ariya的推出彰显了日产汽车致力于满足消费者对新的电动化、自动化以及智能网联技术需求的承诺。

预计到2023财年末，日产汽车的纯电动车型和搭载e-POWER智充电动技术的电动化车型年销量将超过100万辆，日产汽车计划向20个市场导入超过20款搭载自动驾驶系统的车型，搭载自动驾驶技术的车型目标销量将超过150万辆。【7484668】

（文中图片来自互联网）

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