中关村在线消息：据悉，Brydge公司在今日宣布为苹果的MacBook Pro系列推出一系列新款垂直底座。



MacBook Pro和MacBook Air新款垂直底座亮相

新款产品包括为上一代MacBook Pro机型重新设计的垂直底座，其售价169.99美元，以及为16英寸MacBook Pro和13英寸MacBook Air设计的全新型号。

Brydge Vertical Dock是一款用于节省办公空间的配件，它可将Mac 笔记本垂直放置，设备商包括两个 USB-C 端口，可以把 MacBook 放在底座上继续为其充电或将其连接到外部显示器。



该产品设置了进气和排气口，可将额外的空气送入和送出 MacBook 的冷却系统，以实现热量管理，将 MacBook 放置在底座中时，还有一个引导式底座系统，单手就可以完成操作。

该产品适用于15英寸MacBook Pro2016-2019和13英寸MacBook Pro2016-2020的新版的Vertical Docks现已上市，售价169.99美元。

该产品还适用于16英寸MacBook Pro和13英寸MacBook Air2018-2020，全新垂直Docks将于10月推出，请感兴趣的朋友关注我们后续的相关报道。【7484630】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MacBook Pro和MacBook Air新款垂直底座亮相http://news.zol.com.cn/748/7484630.html