中关村在线消息：据悉，苹果今日发布 iOS 13.6 正式版升级，距离 iOS 13.5.1 发布相隔只有一个多月的时间。











iOS 13.6 正式版发布 数字车钥匙隆重登场

iOS 13.6 可能也是 iOS 13 系列最后一次重要升级，以后只有安全修复补丁。



iOS 13.6 支持数字车钥匙并在“健康” App 中包含了新的症状类别，本更新还包括错误修复和改进。



数字车钥匙：

通过 iPhone 解锁和启动兼容的车辆以及锁车

通过 iCloud 安全移除丢失设备上的数字钥匙

通过 iMessage 信息轻松共享数字钥匙

共享车钥匙时基于特定个人资料授予驾驶员完整或受限的驾驶权限

电量预留可让您在 iPhone 电池耗尽最长五小时内还可解锁和启动车辆

健康：

“健康” App 中增加了新的症状类别，包括从“经期跟踪”记录的症状

可记录新的症状，如发烧、发冷、咽喉痛或咳嗽，并与第三方 App 共享

此更新还包括错误修复和其他的改进：

新增的设置可让您选择接入无线局域网时是否将更新自动下载至设备

解决了从 iCloud 云盘同步数据时可能导致 App 无响应的问题

修复了可能导致 eSIM 上数据漫游启用时仍显示为停用的问题

修复了来自萨斯喀彻温省的部分电话的归属地显示为美国的问题

解决了通过无线局域网通话打电话时可能导致音频中断的问题

修复了部分 iPhone 6S 和 iPhone SE 设备无法注册无线局域网通话的问题

解决了可能导致连接了某些第三方硬件键盘时软件键盘意外显示的问题

修复了可能导致日文硬件键盘错误映射为美式键盘的问题

解决了辅助触控启用时访问“控制中心”的稳定性问题

为管理员提供了将指定域从始终打开 VPN 连接的流量中排除的机制

某些功能并非在所有地区都可用，也并非适用于所有 Apple 设备。

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（文中图片来自互联网）

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