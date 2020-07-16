中关村在线消息：北京时间7月16日消息，今天凌晨，国外知名社交网站Twitter遭到了黑客攻击，多位名人Twitter被盗，包括艾隆·马斯克、比尔·盖茨、奥巴马以及现任民主党总统候选人乔·拜登等等。此次黑客的目的，依旧是为了挖矿赚取巨额利润。



多位名人Twitter被黑客攻击 目的还是挖矿

据了解，这些黑客在窃取账号之后，通过推文发布比特币诈骗链接。诈骗链接在一小时内就获得了超过10万美元比特币。随后，这些推文发布就被删除。推特官方称正调查此事并采取修复措施，此外还限制了部分功能。

一些与这些黑客接触的知情人士表示， Twitter 员工是使用一个内部面板与用户账户进行交互的。Twitter的这个面板还可以用来改变一些所谓的OG账户的所有权，而黑客正是使用了这个控制面板盗取了账户并发送了加密货币诈骗信息。Twitter方面并没有对此事进行回应，不过他们已经开始删除泄露出来的内部面版截图。

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