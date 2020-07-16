推特遭大规模黑客入侵 黑客盗用比尔盖茨账号诈骗

推特遭大规模黑客入侵事登上热搜，这样人们对隐私保护常常感到隐忧。尤其是近日最新爆发的推特遭大规模黑客入侵事件，甚至导致奥巴马、盖茨、巴菲特等大佬中招，在业界引起哗然。那么推特遭大规模黑客入侵到底这么回事呢？

据福克斯新闻网报道，推特遭黑客大规模入侵，包括比尔·盖茨、特斯拉CEO马斯克及美国前副总统拜登、苹果公司官方推特等多位名人及企业账号中招。黑客及比特币相关话题已冲上推特热搜榜。目前尚没有特朗普推特账号被黑客攻击的消息。

推特遭大规模黑客入侵后，马斯克、盖茨、贝佐斯、苹果公司和其他人的账户都发布了要求将现金转账到比特币账户的类似信息。这些信息在被删除前收到了数以千计的点赞。

推特遭大规模黑客入侵导致推文内容有一部分是要求关注者提供比特币，并承诺将发送给某个地址的“所有付款”加倍；其他一些被黑的账号则链接到了一个名为CryptoForHealth的钓鱼网站。



推特遭大规模黑客入侵

推特遭大规模黑客入侵爆发后，以比尔·盖茨的账号为例，这段推文表示：“每个人都要求我回馈社会，现在就是时候了。只要你向我的电子钱包转账，30分钟内我将以两倍的数额还给你，这个活动只限30分钟内参与！”

报道称，推特遭大规模黑客入侵事件以来，比尔·盖茨的一位发言人已经证实，“他本人并没有发送这条推文。”“我们可以确定这条推文不是比尔·盖茨发的。”发言人说，“这似乎是推特面临更大问题的一部分。推特已经意识到并在努力恢复他的账户。”

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