中关村在线消息：近日据悉，外媒Videocardz 引 消息人士@Komachi 的推特爆料称，AMD 有一款神秘的 Navi 22 GPU，或许是下一代 RDNA 2 家族的其中一员。















AMD Navi 22 RDNA 2显卡亮相 或是为苹果专门定制

消息人士@Komachi 预计将有至少三款基于新架构的 GPU 新品，分别面向消费级的 Radeon RX 和专业级的 Radeon Pro 独显产品线，还有爆料称 Navy Flounder 很可能为未来的 Mac 机型所采用。



首款基于 RDNA 2 架构的图形产品可能会在今年三季度末至四季度初到来，但不过AMD 目前为止只确认有三款新品会在 2020 面世。

这其中包括备受期待的“Big Navi”GPU据说为 Navi 21，以及为微软 Xbox Series X 和索尼 PlayStation 5 游戏主机定制的两个版本。

在 Navi 21 和 Navi 23 曝光之前，就已经发现了 Navi 22 的存在，目前该芯片已被 Coelacanth-dream 率先在最新的 Linux 补丁中发现。

新补丁添加了对 AMD 下一代 RDNA 2 GPU代号 Navy Flounder的支持，新芯片的架构代际为 GFX 10.3通常被称作 RDNA 2 芯片的 GFX103X 系列。

Navi 21 基于 GFX1030、且 Navi 23 又基于 GFX1032，有人假设 Navi 22 将基于 GFX1031 图形架构，Arcturus GPU 可能基于为新 CDNA 设计而修订的 Vega GPU 。

与 Navi 21“Sienna Cichlid”相比，Navi 22“Navy Flounder”的设计变动更大一些，比如使用了下一代的 VCN 3.0 视频核心与 DCN 3.0 显示核心，也有证据表明 Navi 22 的规格较 Navi 21 更弱。

Navi 22 仅具有一个 VC3 实例，而 Navi 21 却有两个，与 Navi 21 上的四个实例相比，其 SDMA 控制器也削到了只有两个。

还有假设是，由于 Navi 22 将是 Navi 12 的直接后续产品，因此它可能主要面向苹果 Mac 。

基于 Navi 12 的 Radeon RX 5600M 独显，也是唯一一个采用了 HBM2 显存设计、且属于 Radeon Pro 产品线的 RDNA 1 图形芯片。

从 Linux 补丁中提到的“Navy Flounders”来看，预计也会迎来相应的消费平台版本，而不是只有苹果 Mac 专属。

之前传闻也暗示 Navi 22 的芯片尺寸约为 340 m㎡，但目前只是单纯的推测，仍未知晓有关 AMD RDNA 2 消费级台式机显卡的更多细节和确切规格。

据传Navi 21 / Navi 22 / Navi 23 的 GPU 核心分别为 505 / 340 / 240 m㎡，且传闻称英伟达和 AMD 都计划在 2020 年 9 月前发布新一代旗舰游戏显卡。【7484473】

（文中图片来自互联网）

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