欧拉白猫7.58万元重磅上市 喵星新物种天猫首发

别出心裁的“喵星人”轰趴、跨界“应援团”集体打CALL，只为迎接一个神秘的“新物种”。7月15日，“长城欧拉智游奇喵夜”在厦门精彩开启，长城汽车旗下新能源品牌欧拉第三款新车——欧拉白猫正式上市，推出NEDC综合工况360km和401km两种续航版本，补贴后售价7.58万-8.88万元。同时，欧拉白猫与天猫平台跨界组CP，强强联合开辟新零售新赛道，创新玩法再升级，带来线下线上一体化的场景营销新体验。



“长城欧拉智游奇喵夜”当晚线下精彩纷呈，同时还在天猫、B站和抖音等平台开启了线上直播狂欢，更有欧拉白猫专属服务政策，以及9.9元抵5000元购车优惠券、赠送价值2000元购车礼品等10重豪礼钜惠购车权益，为后浪们献上诚意满满的新车福利。

奇喵夜“吸猫”升级，创新营销玩出圈

从出乎意料的命名，到别出心裁的上市方式，以及跨界联合的渠道战略，长城欧拉白猫的创新营销“出圈”思维十分鲜明。正如长城汽车销售公司副总经理余飞在致辞中所说：“长城欧拉不是传统的新能源汽车品牌，而是更年轻、更个性，能够与年轻人亲密沟通的纯电动新潮牌。”

神秘的“喵星人研究院”、侃侃而谈的“研究院”大佬、热辣唱跳slay全场的“喵星应援团”，还有欧拉品牌代言人沈梦辰在线打call，通过“云吸猫”的方式召唤欧拉白猫现身，欧拉白猫趣味性十足的上市玩法，打造了一场“个性潮流”的视觉party，充分贴近后浪们的多样化时尚与情感诉求，传达了欧拉白猫“不被定义，智游向往”的个性理念，将欧拉品牌的“花式营销”推向高潮。

另外，在活动现场长城欧拉正式宣布欧拉白猫与天猫强强联合，发起“双猫出击”，为用户带来更新鲜的“吸猫”升级体验，开辟了欧拉创新营销模式的新通路，欧拉新零售2.0时代进一步深化。

此前，欧拉白猫登陆天猫开启预售，不到24小时便突破上千笔订单，开创精品纯电动车预售新纪录。“加码”线上渠道营销是长城欧拉对新零售模式与产品品质的自信，成为汽车新零售又一次创举，并将引领汽车新零售行业迈出关键一步。

“新物种”个性无敌，引领智游新生活

欧拉白猫无论是从造型设计、技术品质，还是从智能配置等方面来说，都打破了行业定义，从年轻人的个性需求出发，引领后浪开启猫式智游生活，树立精品电动汽车的潮流新标杆。

极简设计，高颜值圈粉后浪。欧拉品牌产品总监谭健表示：“欧拉白猫秉承极简主义设计理念，椭圆形前杠呼吸式散热孔以及长圆形前大灯，形成超高辨识度“萌猫”脸；全高清23英寸一体连屏等内饰设计科技感十足，打造“猫式”潮流个性。”

优质三电，长续航畅行无忧。得益于ME专属纯电平台，欧拉白猫具有高度集成、高效节能、动力强悍、智能化、稳健可靠等特点。401km的超长续航领先同级，快充5%-80%，仅需45分钟；6.6kW充电机，慢充只需5.5小时，超低电耗，每公里仅需5分钱。

智趣相投，高配置惬意驾乘。智能化配置方面，欧拉白猫专属的智能家居互联系统，以及车机互联功能、科大讯飞云端语音识别系统等智趣贴心、有求必应。人性化配置方面，欧拉白猫主驾驶座6向调节、副驾驶4向调节功能，全方位满足驾乘需求；手机高速无线充电，反应迅速即刻秒充更便捷；首创单踏板驾驶模式，省力、省电，还能提高城市拥堵路况驾驶的舒适性。

这样的欧拉白猫谁能忍住不心动？开启智游新生活，从拥有一辆欧拉白猫开始。现在上天猫长城汽车官方旗舰店购买欧拉白猫，还能享受8重购车豪礼+2大贴心服务。用户支付9.9元意向金即可到手5000元购车优惠券，并获赠价值2000元的购车礼品；前300名支付2000元大额定金的用户，还能与意向金权益叠加再享6重豪礼。同时，欧拉白猫车主专享2大贴心服务，包括率先升级的维修补偿服务，以及贴心周到的免费上门服务。钜惠8+2，心动10重礼，欧拉白猫诚意满满，你就别再犹豫了，快把“吸猫”提上日程！

从新潮出圈的独特命名，到出奇制胜的上市营销手段。欧拉摸准了时代潮流的脉搏，如今，欧拉正在用花式创新营销玩法，不断升级新零售模式，在新零售的道路上乘风破浪一往无前。作为长城欧拉的又一重磅力作，欧拉白猫已成为电动汽车细分市场最为抢眼的“新星”。未来，长城欧拉“猫系家族”还会有更多个性丰富、实力硬核的新成员加入，值得期待。

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