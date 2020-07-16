早报：阿里内部取消周报制 PS5可能推出掌机版

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

随着竞争的不断加剧，中端机的配置也越来越强。



中端机愈发强大 三星将光学防抖带到中端机





韩媒Thelec的一份新报告显示，2021年Galaxy A系列的顶配机型将成为三星首批获得OIS功能的中端机，这意味着Galaxy A72应该会支持这一功能。光学防抖技术可以消除模糊，使照片和视频更加清晰。三星之前可能不会在中端设备中加入这一功能，因为这一领域的利润率已经很低。

PS5今年年底就要上市，不过投资机构认为索尼还在布局掌机版。

投行称PS5还有掌机版 2023年上市





根据著名投行高盛的一份报告显示，索尼有可能在2023年推出PS5的掌机版。高盛曾在2017年的报告中，准确预测了索尼将于2020年发布PS5，而报告中同时预测，索尼将于2023年推出PS5的掌机版，以及索尼2027年将推出PS6。不过，目前并不能证明这种预测的准确性。



vivo在新技术方面一直积极探索，现在他们有了新智能制造中心。



vivo 新智能制造中心正式启用 年产量超7000万台





近日，vivo通过官方微博宣布，vivo新智能制造中心即日起正式启用，年产量超7000万台。vivo制造中心位于广东省东莞市长安镇，占地面积21.6万㎡，建筑面积34.5万㎡，项目总投资额约20亿元，可容纳近2万名员工。该制造中心规划月产能600万台，能够承担vivo当前一半以上的生产需求，会成为vivo未来生产制造的核心中枢。

三里屯Apple Store新店马上开业啦。

国内首家苹果零售店正式关店 新店7月17日开业





昨天晚间20:00 之后，位于三里屯太古里6号楼的国内第一家苹果线下直营零售店正式停业。三里屯新店将于7月17日上午10时开业。2008年，苹果在北京三里屯开出了全球第220家、中国首家Apple Store。

电动汽车，对于现代和起亚来说，依旧是个宏大的计划。



现代和起亚合作推出电动汽车 2025年出售100万辆





据外媒报道，周二现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划 2025 年销售 100 万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场 10% 以上的份额。此前，现代曾表示，计划到 2025 年推出 44 款新的环保车型，其中 23 款将是纯电动汽车。

新冠疫情下，一些大公司的臃肿制度也正在调整



阿里内部取消周报制度 不鼓励低效加班





近日有消息称，阿里已在内部论坛宣布，不再强制员工上交周报。对此，阿里方面回应称，不仅取消了周报，还要杜绝形式大于内容没有思考的 ppt，而且不鼓励低效加班。“我们追求工作效率，无谓的形式只会增加负担”，阿里方面表示。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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