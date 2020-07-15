O‘Ratings用户观察：00后“互联网原住民”爱在直播间买什么？

2020年，第一批00后已经20岁了，02年出生的00后也踏上了高考的战场……这一变化意味着这群成长于移动互联网环境下的00后即将成为新营销市场C位的活力后备。因此，作为直播生态的深度观察者， 独立第三方监测服务商O'Ratings近日分享了旗下首个针对00后群体直播购买偏好的观察数据，为商业决策者们提供了富有参考价值的信息。下面，让我们一起来看看O'Ratings有哪些有趣的新发现，各位是否能猜到这些00后“互联网原住民”的选择呢？

直播间里的文艺复兴：“互联网原住民”爱画画和篮球

如果你正为家里青春期的孩子是不是在直播间里买了什么而担忧，那么O’Ratings全域监测得到的这组正能量数据，可以让你松一口气：00后在直播间喜爱购买的产品中，排第一位和第二位的分别是“画具画材”（79，327件）和“篮球”（18，152件），两者累积销量在销售量前十的产品中占比88.12%。当我们结合马斯洛需求层次理论，进一步分析发现 —— 00后的购物选择集中在第五层“自我实现”层面，反映出作为物质富足的一代人，他们更能去尽情地追求自我提升与实现。



O'Ratings监测数据显示：00后在直播间爱购买的产品第一位和第二位分别是“画具画材”和“篮球”， 两者加起来的销售数量占到了前十位所有产品销售数量总和的88.12%

直播青春成长物语：那些年买过的领带和卷发棒

此外，O'Ratings还分享了按照行业品类进行细分后的监测数据，我们从中读出了属于少男少女的青春气息： 服饰配件品类中销量第一位的产品是“领带／领带夹／领结”，个护健康品类中销量第一位的产品是“卷／直发器”。不难让人联想到，近期火爆的男团女团综艺里小哥哥和小姐姐们造型的精髓所在。可见，流量团体和综艺对00后的流行装扮有一定程度的影响。



O'Ratings监测数据显示：00后在直播间购买的产品中，按照服饰配件品类分类销量第一位的产品是领带

直播购物也讲“斯外戈”：80后文艺90后非主流00后INS风



70后的摇滚愤青、80后的小资文艺、90后的非主流 —— 每代人似乎都有打动这代人的集体风格标签，00后也不例外。据O'Ratings监测数据显示：以“INS风”为关键词的产品更能获得00后的青睐，“INS风”以0.3%的占比成为唯一进入前12位的非品牌类词汇。对于这一风格标签的解读，我们认为对美感的高要求是00后身上更为显著的一大特色标签，生于互联网环境下的00后审美趋势也更为国际化。



据O'Ratings监测数据显示：以“INS风”为关键词的产品更能获得00后的青睐，“INS风”以0.3%的占比成为唯一进入前12位的非品牌类词汇

对商业决策者而言，如果能够更好地了解00后的喜爱与偏好就能够对00后的行为模式做出更精准的预判，从而更准确地把握市场趋势。O'Ratings作为独立第三方监测服务商，为商业决策者提供丰富的数据支持和帮助。未来O'Ratings监测将持续关注直播行业的热点事件，共同推进直播行业的可持续良性发展。



＊文中数据出自独立第三方监测服务商O'Ratings，监测时间从4月1日0点0分到2020年6月30日23点59分，O'Ratings 直播监测通过选取2000年1月1日至2009年12月31日出生的人群样本，测量全网各直播平台的直播节目（live-streaming,又称直播间），通过五大指标对各直播节目进行评价：收视率（live-streaming Ratings，又称收视点）、观看人数峰值（peak viewers）、行业占比（market share，又称市场占有率）、带货指数（sales index）和互动指数（engagement index）。

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