中关村在线消息：近日据悉，著名电脑配件厂商海盗船Corsair，推出了类似风格的 iCUE NEXUS 副屏键盘。















海盗船Touch Bar风格的iCUE NEXUS副屏键盘亮相

该键盘采用了 5 英寸的狭长 TFT LCD 面板，宽度约 12.6 CM ，分辨率 640×48，最高支持 26.2 万色。



该键盘允许附加在部分型号的 Corsair 键盘外设上，允许单指触控和左右滑动。

该键盘兼容海盗船自家的 K70 RGB MK.2 系列包括 Low Profile 和 SE 型号，以及 K95 RGB PLATINUM 系列包括 XT 型号键盘。

您也可以将它当做单独的屏幕来使用，海盗船为此提供了一个底座，内置了 6 英尺约 1.8 米长的 USB 线缆。

该键盘可通过配套的 iCUE 软件进行设置，用户可将 iCUE NEXUS 键盘副屏当做系统监视器比如显示 CPU / GPU 负载状况。

该键盘屏幕上可放置最多六个虚拟按键，支持 200 多种屏幕，包括可编程触发的宏操作，用户可将 iCUE 软件中编辑的任何操作都映射到 NEXUS 键盘副屏的虚拟按钮上，甚至可对其它兼容产品比如鼠标、耳机、RGB 灯效外设进行控制。

如购买者需要更加个性化，iCUE NEXUS 键盘副屏也支持显示 GIF 动图和不同的图像，用户可下载带有自定义操作和图形的预编程控件屏幕，且支持各种热门游戏，如《彩虹六号：围攻》。

Corsair iCUE NEXUS 键盘副屏现已开放预订，价格为 99.99 美元约 700 RMB，感兴趣的朋友可以入手了。【7484166】

（文中图片来自互联网）

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