中关村在线消息：据悉，在今日OPPO在线上举行了有关闪充的技术交流会，除了宣布120W快充等信息后，还带来了50W超闪饼干充电器，其体积和旺旺仙贝大小一样。







OPPO 50W超闪饼干充电器亮相 体积和旺旺仙贝一样大

从官方数据看，这款50W超闪饼干充电器采用多弧度曲线工艺，是目前体积最小的快充，（同等功率下），提供折叠插脚设计，三围是8.22×3.9×10.5cm，重量约为60g，最直观的感觉是，整体体积与旺旺仙贝一片的大小相当。



OPPO为了保证其安全性，处理雷击问题，在充电器内首次使用了钳位二极管，能瞬时吸收250KW的浪涌冲击，同时采用了全新的滤波架构、定制集成电感、优化控制算法的策略，减少电磁干扰的发生。

50W超闪饼干充电器支持100-240V 50/60Hz输入电压，支持全球范围内普遍使用市电标准，兼容PD充电协议非脉冲充电支持最高27W 9V/3A，PD QC 18W、在100-240V电压下，最高支持50W PPS，可谓手机、笔记本电脑等多种设备充电。

50W超闪饼干充电器还全面兼容OPPO自家的VOOC和SuperVOOC。

OPPO表示，与常规充电方法相比，脉冲充电能以较大的电流充电，在停充期电池的浓差极化和欧姆极化被消除，使下一轮的充电进行的更加顺利，充电速度快，温度变化小，对电池寿命影响小。【7484049】

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