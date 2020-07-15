中关村在线消息：近日，据集邦咨询旗下半导体研究处调查称，首款Mac SoC将采用台积电5nm制程进行生产，预估该款SoC成本将低于100美元，在成本上更具竞争优势。



调研公司称苹果自研5nm工艺CPU成本在100美元以内

集邦咨询表示，台积电目前5nm制程仅有计划用于2020年新款iPhone12的A14 Bionic SoC，目前进行批量生产中，以及计划搭载于2021年新款iPad的A14X Bionic SoC，将于第三季开始小量投放。

Mac SoC预计在2021上半年开始投片生产，实际应用Apple Silicon最新系列处理器的Mac产品，预估将在明年下半年问世。

集邦咨询指出，ARM处理器近年在运算效能上的高速成长，同时能够兼顾低功耗与高效能表现，可望在高速运算市场与Intel竞争。

目前台积电制程已超前Intel近两个世代，可能为促使苹果取代Intel CPU的成熟关键之一。

苹果推出Apple Silicon的关键要素仍在于成本考量与整体生态系的实现。

苹果自行研发芯片需由台积电制造，相较于目前市售200至300美元的Intel 10nm入门款双核心Core-i3，采用台积电5nm制程制造的Mac SoC成本预估降低至100美元左右，将更具成本优势。【7483884】

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