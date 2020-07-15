中关村在线消息：近日据悉，消息人士Sudhanshu分享了一张据称Moto G9 Plus在一家在线商店的上市截图，该列表还揭示了的其价格和配置。



Moto G9 Plus的价格泄露 预计很快就会公布

据图片显示，Moto G9 Plus配备4GB内存+128GB存储的Moto G9 Plus售价将为227.15欧元，大致折合印度货币为19000卢比。

Moto G9 Plus将有双SIM卡支持，是4G还是5G手机目前还不清楚。

但截图既没有分享该手机的规格，也没有包含手机的图片，Moto G9 Plus极有可能是去年在印度推出的Moto G8 Plus的继任者，该机采用骁龙665 SoC和FHD+显示屏等中端规格。

Moto G8 Plus的背部还设置了三颗摄像头，其中有4800万像素的主传感器，500万像素的深度单元用于人像拍摄，还有1600万像素的动作摄像头，专用117度视场，用于视频录制。

手机有2500万像素前置摄像头，具有屏幕闪光灯、自动HDR、面部美颜、人像照明、集体自拍和人像模式。

软件方面，Moto G8 Plus运行的是Android 9.0 Pie系统，开箱即用，界面接近原版。它内建4000mAh电池，支持15W涡轮充电，而即将推出的Moto G9 Plus很可能会超越这些规格。【7483836】

（文中图片来自互联网）

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