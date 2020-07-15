中关村在线消息：近日据悉，卡诺发布了其可构建的Windows 10 PC第二代型号，其保留了299.99美元的价位和DIY触摸屏的外形，提升了新处理器速度和增加了USB-C接口。



Kano二代模块化Win10 PC公布 提升了处理器和USB-C

二代整体外形设计是一款可转换的二合一平板电脑，带有一个可连接的键盘，还可以作为保护壳与去年的型号相同，卡诺对内部硬件进行了很大的改进。

其主要的区别在于从老款的英特尔Atom x5-Z8350处理器跳到了新的英特尔赛扬N4000处理器，即从2W芯片跳到了性能大幅提升的6W处理器。

卡诺还表示，新机型的电池寿命至少为10小时，可通过USB-C充电，侧面有物理音量按钮, 蓝牙 5.0, 和重新设计的散热片，应该有助于效率和性能。

新机型仍将配备11.6英寸触摸屏、64GB eMMC存储空间和4GB内存，而和去年发布的原版一样，第二代Kano PC也是与微软合作开发的，运行完整的Windows 10。

新的Windows 10型号牺牲了一些使产品更独特的组装过程，以换取作为实际计算机更可用的软件。

卡诺宣称其性能与宏碁或惠普等公司的其他入门级笔记本电脑相当。

卡诺将继续提供自己的应用程序和学习编码工具，包括游戏、视频和该公司标志性基于块的编码系统。

卡诺还有一个新的可选订阅层Kano Club，每月4.99美元或每年39.99美元，会员资格包括指导性的视频教程，访问Artopia一个共享的绘画应用，以及新的Kano测试版应用。

卡诺还推出了一个新的配件系列，旨在补充新的Kano PC：一副耳机和一个USB鼠标，以及一个USB网络摄像头。【7483804】

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