苹果申请汽车专利 红外光脉冲探测其他目标

中关村在线消息：近日，据美国专利和商标局周二授予苹果的一项名为 "用于探测和测距物体的遥感 "的专利，内容是苹果提出一个系统，能有效地由一个可控光源、定时电路和一个用于确定范围的电路或处理器组成。







苹果新专利显示汽车可用红外光脉冲来探测其他目标

苹果称，光源可以是垂直腔面发光激光器VCSEL，另外的版本是其使用了近红外光，还采用了一个摄像头来创建一个监控区域的视频信号，在后一种情况下这个摄像头可能是一个红外摄像头。



这两个版本都会依靠定时电路向环境中发射光脉冲，然后从附近的物体上反射出来，再返回到摄像机上。

通过测量光脉冲返回相机所需的时间，测距电路可以计算出检测到的物体有多远，其结果可以提供给其他用于自动驾驶的计算系统。

由于使用摄像机，它可以覆盖一个宽广的视野，使系统可以监测到一个大的区域，而不是像激光雷达通常覆盖的单个点。

它还改进了标准摄像机的使用，因为标准摄像机使用上下文、对比度和颜色来确定物体的位置作为图像处理的一部分，因为拟议的系统只需要使用检测到的红外光脉冲来确定距离。

苹果还建议该系统可以与现有的激光雷达设置一起使用，以创建一个混合系统，以不同的精度水平检测物体。

此专利中详述的低精度光脉冲相机设置可用于为车辆的自主系统生成感兴趣的区域，然后该系统可告知激光雷达元件应将其扫描工作集中在何处，这样可以实现全场景覆盖。

苹果公司每周都会提交大量的专利申请，但不一定每一项专利最终都会应用在发售的产品中，这些专利的实用性还有待时间来检验。【7483775】

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