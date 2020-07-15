早报：特斯拉自动驾驶在德遇阻 陆正耀失去瑞幸

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

我们连续报道了几天的一加新机一加Nord，现在终于公布了具体发布时间。



一加 Nord 真机现身 7月21日正式发布





近日知名Youtube数码频道MKBHD放出了一个视频，视频中一加联合创始人 Carl Pei 正式揭晓了新款中端机型一加Nord的设计。同时还有消息显示，一加 Nord手机将于7月21日与一加Bud真无线耳机一同发布。

前段时间，微软刚刚宣布关闭直播平台Mixer，Xbox负责人近期接受采访也谈到了这点。



Xbox负责人谈关闭Mixer：我没有遗憾





今年6月份，微软出人意料地宣布将关闭旗下游戏直播平台 Mixer，知名游戏主播 Ninja 和 Shroud 等也被迫纷纷离开该平台。现在，微软Xbox负责人Phil Spencer谈到了关闭Mixer的决定，他表示自己并不后悔。他表示自己为微软感到骄傲，因为这是一家不怕尝试新事物的公司，即使没有成功。

尽管特斯拉各种好消息，最近他们还是在德国碰了壁。



德国法院禁止特斯拉宣传自动驾驶 认为其误导消费者





据外媒报道，德国慕尼黑法院今日裁定，特斯拉在德国的广告宣传误导消费者，今后不得再声称或暗示其车辆具备自动驾驶功能。此前特斯拉在其德国网站上公开表示，特斯拉汽车具有自动驾驶的全部潜力。特斯拉还声称，其车辆在2019年底可实现城市自动驾驶。

最近，高德地图又上线了一个新功能。

高德上线家人地图功能 可与家人分享位置





高德地图近日上线 “家人地图”功能，可以让用户随时查看家人位置，官方称这一功能主要服务于空巢老人的子女，可以随时获取老人位置，以免意外发生。该功能除了在老人走失等紧急情况发生时用于获取其实时位置外，还可以根据设定的范围，设置位置提醒，当被监护者超出预设范围时，家人可收到消息提醒。

诺基亚在5G领域诸多技术上都处于领先位置，最近他们又推出一个新软件。



诺基亚推出5G升级软件 运营商节省数百亿欧元





近日，诺基亚发布了一项软件升级，声称通过将4G无线单元迁移到5G而无需在每个站点部署工程师，可为运营商节省数百亿欧元。诺基亚估计，该软件最初将为100万个无线单元提供从4G到5G的即时升级，到今年年底，升级的无线单元将有210万。预计到2021年底，它将能够更新500多万个无线单元。

陆正耀与瑞幸的故事，似乎走到了终点。

陆正耀将失去瑞幸控制权 毕马威成最大股东





据华尔街日报援引消息人士：英属维尔京群岛法院已于 7 月 9 日宣判清算瑞幸咖啡创始人陆正耀持有的瑞幸咖啡股份。陆正耀将失去对瑞幸咖啡的控制权，毕马威将成为瑞幸咖啡最大股东。陆正耀可在 14 天内上诉，他本人并未作出回应。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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