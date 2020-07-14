买房也能拼单：广东中山一楼盘试水拼多多 4小时售出600套

中关村在线消息：7月13日晚间，深圳海雅集团旗下的中山海雅缤纷城进驻拼多多，在平台“百亿补贴”与“限时秒杀”两大核心频道试水直播卖房。在正式开售后的4个多小时里，海雅集团共售出600多套优质房源。

中山海雅缤纷城位于广东省中山市南头镇，此次在拼多多试水销售的房源为投资自住皆可的商务公寓。公寓目前市场售价为每平米12500元，平台拼团用户可享受八折优惠，惠后每平米起售价仅为9800元，买房还有送车福利。同时，海雅集团还联合拼多多拿出了3套五折房源在直播间秒杀，双方合计补贴让利的金额在1亿元以上。





此次活动携手整合营销机构亚际传播，用创意营销思维，打造了“寻找1000个拼房合伙人”计划，还邀请了知名主持人华少作为访谈嘉宾，到场分享自己的置业经历和感悟，回忆曾经的“打拼时光”，并鼓励年轻人要坚持梦想。拼多多“百亿补贴”和“限时秒杀”的官方直播间对销售及分享过程进行了全程直播，累计吸引了超过72万人围观，直播间里的互动和销售情况火爆。

“消费者对这次活动的热情远远超出我们预期。”拼多多不动产项目负责人王宇表示，“我们欢迎更多优质开发商来平台“试水”，在“人民需要什么，拼多多就补贴什么”的理念引导下，平台将联手开发商不断为消费者提供前所未有的置业体验。”

粤港澳大湾区楼盘的首次“拼团”

据悉，此次在拼多多试水销售的中山海雅缤纷城商务公寓位于粤港澳大湾区的中间区域，楼盘毗邻广珠城际铁路的“南头站”，出门即可乘坐轻轨，两站10分钟左右便可抵达广州南站。此外，楼盘还位于广珠西线、广中江两大高速路的交会点，深中通道建成后，30分钟车程可从中山到达深圳，45分钟车程可达澳门，60分钟车程可达香港。优越的地理位置，为居民的“跨城通勤”提供了便捷的体验。





除此之外，作为建筑面积约120万平方米的大型城市综合体，中山海雅缤纷城拥有双子塔甲级写字楼、五星级酒店、文化艺术中心、海雅大剧院，以及泳池、溜冰场、休闲步行街等各项设施，衣食住行一应俱全，可以充分满足居民对于现代化都市生活的各项需求。

资料显示，中山海雅缤纷城公寓于2018年开盘，首推的1栋公寓已全部售罄，市场成交均价为12500元/平方米，此次海雅集团携手拼多多补贴的房源为2栋、3栋、6栋及部分4栋公寓，户型从38平方米到117平方米不等。





优越的地理位置与巨大的购房福利，使得消费者对此次“试水”格外关注。“通过双方的联合补贴，我们将房源的初始价格降到了每平米9800元起。”王宇说，“用户最低分期付款首期10万元起、总价39万元起，便可购置一套心仪的带装修公寓。”

为了方便消费者购买，拼多多还贴心的推出了意向金服务，用户在线支付6999元意向金后，即可锁定相关名额，并于其后的15天内预约线下看房选房。若用户达成购买意向，则可在支付定金后通过线下的海雅团队完成尾款支付，大额尾款无需再走线上；若放弃购买，则所有意向金都将退还至用户原支付账户中。

在各项优惠举措和贴心服务的带动下，中山海雅缤纷城从7月13日晚上8点正式开售，直至当晚12点，共售出600余套优质房源，拼多多“百亿补贴”和“限时秒杀”两大官方直播间的观看人数超过72万。

买房送车，单个用户最高补贴达36万元

作为活动的承接方，除了联合海雅集团提供资金补贴外，拼多多还通过多频道的联合资源投入，为购房用户谋求更多福利。

“项目讨论阶段，团队提出了多种让利措施，最后决定回归用户导向的本质，他们需要什么，我们就补齐什么。”王宇表示，“很多用户会纠结于先买房还是先买车，于是我们决定推出“买房送车”，帮助用户解决烦恼。”

活动期间，拼多多“限时秒杀”团队对选购不同房型的消费者送出了指定汽车。购买65平米及以上户型的用户，将免费获赠一辆市场指导价11.99万元的别克英朗自动进取版；购买65平米以下户型的用户，则将获赠一辆市场指导价4.98万元的宝骏E100智行版。如果不需要汽车，则“限时秒杀”团队将在既有让利的基础上，为消费者进一步追加3万至8万元的购房补贴。





“此外，我们还联合其他业务部门推出了万元家居大礼包、现金红包大奖等，希望进一步降低平台用户的综合置业成本。”王宇表示。综合房价补贴、买房送车等多项让利措施，拼多多与海雅集团针对单个用户的最高补贴金额高达36万元。

与此同时，拼多多团队也欢迎全国更多优质楼盘前来“试水”。“对于绝大多数用户而言，购置房产是一次至关重要的选择。因此，我们不仅希望通过直接补贴，为平台用户提供最具竞争力的价格，更希望成为他们可信赖的置业伙伴。”王宇表示，团队将综合考量楼盘价格、地理位置、生活便利度，以及保值增值等各方面因素，持续为平台用户创造更优质的置业体验。

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