中关村在线消息:据悉,谷歌今日宣布第二代 Pixel Buds 将会在 9 个新国家和地区上市发售,并添加新的配色给购买者挑选。











谷歌Pixel Buds 2在9国发售 将有新配色公布

Pixel Buds 具备谷歌的独家服务,包括 Google Assistant 和 Google Translate 等。



据了解,在美国市场上市将近三个月之后,今天谷歌宣布将在澳大利亚、加拿大、法国、德国、爱尔兰、意大利、新加坡、西班牙和英国等9个国家和地区上市发售。

目前美国市场只有 Clearly White 一种颜色,在预告中表示下个月会有更多新配色上线,这预示着Oh So Orange、Quite Mind 和 Almost Black 将很快推出。【7483136】

