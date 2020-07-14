传当当网已追回被李国庆抢夺的公章文件 恢复正常运营

中关村在线消息：今天网上流出当当网最新的一封内部信，称被李国庆等人抢夺的公章、银行U盾等重要文件已被政府相关部门追回并归还给当当，公司运营全面恢复正常。





以下为内部信原文：

7日7日李国庆等人贸然闯入我公司办公区域抢夺重要物品和文件，破坏了公司的正常工作秩序，也对各位正常工作造成极大困扰。事件爆发至今，各位当当同事始终坚守工作岗位、履行工作职责，对此公司感谢每一位员工的付出！

秉持公开透明的沟通原则，在此特向大家说明该事件最新情况及公司态度：

1. 继李国庆等人被朝阳警方依法行政拘留后，此次 “被抢”公章、银行 U 盾等重要资料已于昨日被相关部门追回并归还给我司，目前我司运营全面恢复正常。全体当当人唯有更加努力，以优异的业绩回报社会，回报政府部门的支持和用户的期望。

2. 当当21年的发展离不开合作伙伴的大力支持，请业务部门及时将目前情况通报给各位供应商和合作伙伴，感谢他们在最艰难时刻给予当当一如既往的支持和帮助：

当当是属于每一位员工的，我们绝不允许任何人来破坏自己的家园。公司将坚决拿起法律武器，有充分的信心来捍卫每位当当人的合法权益。同时对于试图破坏公司正常运营、威胁员工人身安全的人员和行为，将依法追究其法律责任。

自公司成立以来，当当一直致力于产品与服务的创新，希望各位同事牢记初心，为广大用户提供更好的服务，为促进经济社会稳定发展做出更积极的贡献。

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