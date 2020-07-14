《联合发展 合作共赢》——ZOL中关村在线战略投资雅乐思厨卫举行签约仪式

摘要：7月13日，ZOL中关村在线战略投资雅乐思厨卫签约仪式成功举行。



强强联合，合作共赢。7月13日下午3点，ZOL中关村在线战略投资中山市雅乐思厨卫电器有限公司（以下简称雅乐思厨卫电器）签约仪式在广东惠州成功举行。ZOL副总裁/ZOL智慧零售CEO陈晨和雅乐思厨卫电器总经理李永成代表双方在现场正式签订了战略投资协议。

ZOL智慧零售COO兰振军、ZOL智慧零售采购总监张涛、中山市雅乐思厨卫电器综合管理副总经理王子炯、中山市雅乐思厨卫电器大区总监姜森、中山市雅乐思厨卫电器市场部长郭海敖等领导出席并共同见证了此次签约仪式。





签约仪式上，ZOL副总裁/ZOL智慧零售CEO陈晨代表中关村在线致辞。陈总介绍，2020年是中关村在线智慧零售里程碑的一年，从年初开始，凭借长期深耕于零售商用户服务及领先的战略布局，中关村在线智慧零售的零售商用户就一直在以两倍的速度稳步增长，产品、渠道、供应链、技术也在不断完善和发展，规模优势逐渐凸显。此次和雅乐思厨卫达成战略合作关系，意味着中关村在线在产业互联网上的布局更进一步，是打造中关村在线智慧零售核心供应链上的关键一步。





雅乐思厨卫电器代表总经理李永成介绍，雅乐思厨卫是一个有20多年历史的制造产业品牌，是环保安全厨电领导者，也是全球优秀品牌产品合作商。李总表示，产业互联网已经成为行业发展的下一个风口，此次雅乐思厨卫和中关村在线智慧零售建立战略合作关系，是雅乐思厨卫拥抱产业互联网的关键一步，从见证者到参与者，雅乐思厨卫优秀的产品力也将助力中关村在线智慧零售的产业互联网路上的进一步发展。





此次中关村在线智慧零售与雅乐思厨卫电器的携手，旨在发挥双方在家电行业中产品、技术、渠道、资源、人才等多方面的优势，秉承“联合发展 合作共赢”的原则，为中关村在线智慧零售打造家电领域的产业互联网平台发展注入新的机能和活力，协手助力产业互联网蓬勃发展，为会员店创造价值，提供更好产品，让消费者享受到更高品质及性价比的厨电产品。





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