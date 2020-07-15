我们已被大数据绑架套牢 除了打广告它还能干点啥

周末朋友聚餐去吃海底捞，妈妈发微信说我买的吸尘器好用，看起来风马牛不相及的两件事却因大数据产生联系。当我打开手机某App时，各种关于海底捞和吸尘器推送接踵而来。很多人都在感叹我们已经被大数据全面监控、绑架，但惊叹乃至恐慌之余却让我产生一个值得探讨的问题：这神乎其神的大数据，醉翁之意打广告它还能干点啥？



我们已被大数据绑架套牢

我们已被大数据全面绑架

在大数据面前我们已经没有任何隐私可言，这绝非危言耸听。我们任何可以产生数据的行为都可以被大数据所利用，而我们绝大多数行为其实都可以产生数据。英特尔公司前任首席执行官Brian Krzanich曾表示，2020年互联网用户每天将产生1.5GB的数据，这些数据变成了商家绑架每一个人的一条条铁链。

以前总是惊叹于聊天内容是不是被监控，因为经常收到相应广告。但其实在大数据面前，你的个人资料，你的行动范围、你的生活轨迹，你的起居饮食都不再是秘密。马云曾经在演讲时调侃，大数据甚至就连你的内衣尺码都一清二楚。

如果您认为只是手机出卖了你的数据，那就太过天真。不仅仅是手机，家里能联网的电脑、各类智能家电、外出移动支付、刷卡消费支付、乘坐公共交通，任何能接入互联网的行为其实都在上传你的数据，甚至在刷脸应用盛行的今天，你的脸也在出卖你。

在大数据面前，那些暴力广告让我们无处可逃。

我们贡献很多但享受很少

谈起大数据，即使您并非专业研究人员，或许也听到过那些科技大佬们画的大饼。确实如果从科技发展的角度来看，大数据被誉为“未来世界的新石油”，它将成为物联网、云计算等前沿科技的重要燃料，让智能终端更懂你，甚至带来社会和生产力的革命。

正如大佬们所言，大数据是极具战略意义的学科。遗憾的是，我们的老百姓对其感触最深的却是焦虑乃至恐慌。这根本的原因在于，我们每个人贡献了很多很多的数据，但获得的回报却很少，或许唯一能明显感受到的，便是那让人感到不舒服的广告正在想掏你们的钱包。

不仅如此，各类大规模的信息泄露事件也让我们倍感焦虑。当大数据的价值越来越高，那么肯为之铤而走险触犯法律的人也就越来越多。据统计大数据信息被盗事件大多因为忽略信息安全导致，很多企业在通过大数据获利的同时，并没有尽到保护数据的责任。

野蛮数据采集和信息挖掘，急于变现不注重保护隐私，无奈这就是现状。

不经分析的大数据有点傻

其实数据本身并无实际意义，无非一堆0和1构成的字节，只有在经过算法的分析之后才会产生价值。不得不说，我们目前对于大数据的应用还停留在十分简单粗暴的阶段，也就是没有经过深入分析产生更有价值的线索或者决策，仍以暴力型硬广告为主。

而令用户感到无比尴尬的是，大数据监测到我去海底捞吃过饭，然后不断给我推送海底捞以及周边产品的广告。我刚吃完又给我推海底捞，这显然不符合需求逻辑，就算家里有矿也要考虑吃腻了的问题吧。如此不经分析便粗暴运用的大数据，实在是有点傻。

在理想状态下，大数据会根据年龄、收入、爱好、口味建议一个模型。当大数据检测到您刚吃完海底捞应推送一个你喜欢的奶茶，或者为有体重焦虑的您推送健身信息。这样的大数据显然是更加聪明，而且更有价值，只可惜大数据极其相配的AⅠ有智商但没有情商。

在即野蛮又笨拙的大数据面前，真的是令我们感到有些啼笑皆非了。

除了连接广告它还能干点啥

我吃过了海底捞给我推海底捞，我买完了吸尘器给我推吸尘器，这无处不在而又粗暴笨拙的大数据难道就这点能耐了？其实不应该是这样，这只是大数据企业追求短期回报的结局。如果我们潜心发展大数据，便会发现他会潜移默化的改变我们生活的方方面面。

比如在这次突发疫情面前，基于大数据分析可为疫情防控部门提供科学决策的依据，实现新型冠状病毒感染的肺炎疫情可追溯、可预测、可视化和可量化。北京疫情期间很多高危人群都是通过大数据筛查进行定位，是北京如此快速控制疫情的关键之一。

无论是蹩脚广告还是疫情追踪，其实都是事后分析运用。而在未来，大数据和人工智能发展到一定的高度，将会运行更多的预测和判断。比如它会帮助我们选择合理的路线，让路灯控制时间更为合理，从而提升社会交通效率。由点及面，大数据潜力无限。

结束语：

偷你数据，赚你的钱，反手再丢给你俩垃圾广告。面对这如此野蛮、暴力的大数据，我们不禁要问，你这是大数据还是耍流氓？

尽管如此，我们能做的却只有呼吁大数据企业恪守法律和道德底线。不过即使他们不改，我还会去吃海底捞。因为我只是喜欢，跟大数据没有半毛钱关系。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：我们已被大数据绑架套牢 除了打广告它还能干点啥http://news.zol.com.cn/748/7483042.html