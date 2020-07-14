中关村在线消息：北京时间7月14日消息，今天联想拯救者电竞手机官方微博宣布，联想拯救者电竞手机即将于7月22日正式发布。这款电竞手机，最大的亮点莫过于全球首发骁龙865 Plus处理器。



联想拯救者电竞手机Pro官宣 7月22日发布

官方微博还表示，拯救者电竞手机Pro将会搭载双液冷散热，同时采用14点温控矩阵实时监控机身温度。不过，拯救者电竞手机更多的信息，联想官方并没有具体透露。

联想拯救者电竞手机官微于去年12月正式开通，并宣布将于今年推出旗舰级手机产品。此前公布的消息显示，拯救者电竞手机首款产品将搭载骁龙865 5G处理器，支持SA/NSA双模5G网络，官方还称该机为“端游级电竞旗舰”。

值得一提的是，联想官方之前曾专门发文透露该机拥有十分出色的散热系统，其搭载了14个温控矩阵，相比同类竞品的9个温度传感器能拥有更加精准的散热效果，散热更加均衡，能带来更好的性能表现，同时也能保证90W高速快充的安全性。

（本文图片来自互联网）

（7483000）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想拯救者电竞手机Pro官宣 7月22日发布http://news.zol.com.cn/748/7483000.html