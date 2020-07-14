中关村在线消息：近日据悉，迈凯伦F1与音频设备厂商Klipsch合作，推出了一款特别版的真无线耳机。



迈凯伦与F1Klipsch合作 推出特别版真无线耳机亮相

T5 II Sport具有防水功能，以迈凯伦为主题，其包含一个外置天线以保证蓝牙连接的稳定性，并可在移动中进行总计32小时的播放。

Klipsch表示，购买者可以期待高输出、中性的声音，在10Hz-19kHz的音频频率范围内拥有令人满意的低音，这要归功于采用全新振膜的5mm动态动圈驱动器。

透明模式可让外界的声音与用户喜爱的艺术家共享耳机，而四个波束成形麦克风可保证清晰的语音聊天。

音乐源的流媒体音乐由蓝牙5.0提供，支持AAC和aptX编解码器，还有一个新的信号增强外部天线，以提高连接性。

每个听筒内的 50 毫安时电池每次充电可让购买者获得长达八小时的音乐播放时间，特别版充电盒采用鲜艳的橙色条纹，其360毫安时电池可为耳机增加24小时的使用时间，充电盒的电池可以通过USB-C或使用附带的无线充电板进行充电。

IP67等级的防尘防水耳机和充电盒意味着其中任何一个都可以在水下一米3.3英尺处浸泡30分钟，箱子里还有一个除湿系统。

T5 II真无线运动版迈凯伦版耳机配备了六对柔软的硅胶耳尖，外加另一副由记忆海绵制成的耳尖，三种尺寸的 "无痕 "耳翼应该可以确保安全贴合。

可以通过免费的Connect App进行色调调整，这款产品现在可以预订，售价249美元，预计下个月开始发货，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7482998】

（文中图片来自互联网）

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