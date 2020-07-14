中关村在线消息：近日据悉，英特尔酷睿i5-10600K 6核台式机CPU特挑版本在Silicon Lottery网站上架，该芯片是Silicon Lottery上最新第10代产品，网站已经上架了特挑版Core i7-10700K和Core i9-10900K CPU。







电商网站上架酷睿i5-10600K 6核台式机CPU特挑版

英特尔酷睿i5-10600K 6核台式机CPU特挑版本，工作频率高达5.1GHz，售价420美元，该CPU拥有6个核心，12个线程，基础工作频率4.10GHz，睿频4.80GHz，12MB缓存，支持DDR4-2666内存，基础工作频率功耗125W，睿频TDP 182W。



酷睿i5-10600K CPU的个别时钟速度额定为4.8GHz单核，4.5GHz全核，Silicon Lottery网站提供了五种速度，从标准的4.7GHz开始，一直到5.1GHz。

英特尔酷睿i5-10600K 4.7 GHz版本为4.7 GHz 6个核心和4.8 GHz 2个核心，其售价为289.99美元，工作电压1.35V。

4.8 GHz版本，它具有4.8 GHz全核心和4.8 GHz 2核心，工作电压1.375V，该版本价格为294.99美元。

4.9 GHz版本为4.9 GHz全核心和5.0 GHz双核，电压为1.4V，该版本价格为299.99美元。

5.0 GHz版本特点是5.0 GHz全核和5.1 GHz 2核，工作电压1.425V，该版本价格为339.99美元。

5.1 GHz版本特点是5.1全核心和5.2 GHz双核，工作电压1.45V，该版本价格为419.99美元。【7482984】

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