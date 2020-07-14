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    上半年中国智能手机出货2.5亿台 5G机型占四分之一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月14日消息，今天中国信息通信研究院（CAICT）发布了上半年中国智能手机市场的数据。根据数据，今年上半年中国智能手机出货2.489亿台，同比下降了 16.1%，不过5G机型的销量有所上升。

    上半年中国智能手机出货2.5亿台 5G机型占四分之一
    上半年中国智能手机出货2.5亿台 5G机型占四分之一

    数据显示，上半年中国智能手机出货中，国产手机占比达到91%。此前，第一季度智能手机出现了萎缩。值得一提的是，5G机型出货量有所回升，环比增长12.2%，至1750万台。5G机型上半年共计出货了6360万台。

    之前的消息显示，今年DRAM存储和NAND闪存的价格很有可能走一个下坡路，并在未来的两到三个季度下滑。这种情况主要是因为智能手机销量在近几个月出现了疲软的状况，如果未来还无法改善，存储芯片价格的下跌是不可避免的。

    不过一些分析师也认为，各大智能手机即将在下半年推出旗舰产品，尤其是苹果。苹果即将在下半年推出多款支持5G网络的iPhone 12手机，这也是苹果首次推出5G版本iPhone，势必可以提振整个手机市场，届时存储芯片价格可以稳定在一个正常水平。

    （本文图片来自互联网）

    （7482971）


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