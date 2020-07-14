中关村在线消息：近日据悉，英特尔即将推出Tiger Lake CPU的Iris Xe图形芯片，其768个核心+1.3GHz的时钟为Tiger Lake的视觉效果提供助力。







英特尔下代Iris Xe图形架构亮相 768核心+频率1.3 GHz

外媒TUM_APISAK通过VIdeocardz发现了Intel Iris Xe显卡的最新上市信息，并透露了一些新的信息。



这是Tiger Lake CPU的Xe GPU首次以Iris命名方案上市，这似乎证实了英特尔第11代Tiger Lake图形芯片的品牌。

英特尔Iris Xe显卡的命名方案与过去看到的标准Xe列表相比，看起来非常官方，该芯片似乎还采用了96个EU执行单元，相当于768个核心。这是移动设备Xe-LP低功耗架构的全模配置。

英特尔Iris Xe其他规格为1300 MHz的图形时钟速度，1MB的L2缓存，以及6.3 GB的总共享内存，1300 MHz或将是大多数Tiger Lake CPU当中GPU的标准工作频率，Iris Xe显卡的品牌确定为笔记本电脑解决方案。

英特尔Iris Xe图形在Tiger Lake芯片上的性能比目前Ice Lake芯片上的Gen 11 GPU提高了2倍，比Skylake CPU和它的几个变种Kaby Lake, Coffee Lake, Comet Lake上的Gen 9.5 GPU提高了4倍。

早先，Tiger Lake样品在便携式笔记本电脑上运行《战地5》，在高设置1080p分辨率下平均可提供30 FPS帧速率。【7482963】

（文中图片来自互联网）

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