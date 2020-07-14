中关村在线消息：近日据悉，Arevo位于硅谷的总部公司利用他们在复合材料制造和3D打印方面的专业知识，研发制造了世界上第一辆3D打印的一体式电动自行车。











Superstrata研发的3D打印一体式电动自行车亮相

据了解，Arevo新创建的Superstrata品牌下将发布两款车型，Superstrata Terra是一款轻量级的模拟车，可以根据不同的骑行风格进行定制。



Superstrata Ion是一款1级电动自行车，配备了后轮250W电机，252Wh电池，预计续航里程为60英里。

Superstrata的车架是一体成型的热塑碳纤维，这预示着它是作为一个单一的连续部件制造的，不是像大多数自行车车架那样由十几块焊接而成。

Superstrata表示，热塑材料使用使得它的抗冲击能力极强，但重量却非常轻，Terra的车架重量为2.8磅，而Ion的重量为24.2磅。

3D打印技术是昂贵的，但Superstrata首席执行官Sonny Vu表示，这可以使自行车车架更坚固，更耐用，以及更定制化的设计，肯定会吸引那些愿意为定制化支付额外费用的购买者。



购买者可以发送他们的尺寸，Superstrata将3D打印自行车到辐条，每个车架大约需要10个小时来创建，Superstrata还声称它可以创建多达25万个独特的组合。

Superstrata的供应链，并不是所有的事情都已经搞定，Vu仍在与各家电池和电机制造商谈判，以找到自行车动力系统的最佳交易。

Superstrata的自行车将在Indiegogo上进行预售，这表明这一切只是一个实验，如果没有足够的销量，可能会最终取消。

Superstrata为产品发布进行众筹，像电动自行车这样的复杂产品，众筹的小工具有时会被推迟几个月或几年，在某些情况下，它们根本就不会发货，如公司决定放弃该项目，购买者在保养和维修方面可能会陷入麻烦。

Superstrata的Terra的起价为2799美元，Ion的起价为3999美元，可以以1799美元的价格进行预购，该公司将在7月启动预购，并将在今年晚些时候开始交付自行车。【7482860】

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