早报：一加Nord配广角相机 特斯拉市值破3000亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一加Nord自公布以来消息不断，今天他们确认将会搭载广角相机。

一加Nord将配备广角相机 前置双摄像头





近日，一加在其官方Instagram页面上发布的一段视频，证实了一加 Nord确认将配备105度的广角自拍相机。结合此前的报道，这颗广角自拍相机应该为800万像素。一加 Nord将配备两个自拍摄像头，由一个800万像素的广角摄像头和3200万像素的主摄组成。

四年过去了，迅雷终于回归App Store。

四年之后 迅雷重新上架苹果 App Store





近日，迅雷App已经重新上架苹果App Store，距离其从该应用商店下架已经过去四年时间。新版iOS迅雷的主要功能有两个：下载和云盘存储/播放。云盘主要是有3TB空间，并且可以倍速播放和极速云播。

经过长时间的电池门诉讼之后，今天苹果给出了解决方案。





今年早些时候，苹果公司同意解决美国的一项集体诉讼，该诉讼指控苹果故意对老款iPhone机型降速。现在，符合条件的iPhone用户开始收到有关其法律权利和选择的通知。根据拟议的和解方案，苹果将向每位提交索赔申请的符合条件的iPhone用户提供约25美元的现金赔偿，其总赔付金额将在3.1亿美元至5亿美元之间。

今年以来，特斯拉股价屡创新高，今天他们又突破了自己。



股价持续飙升 特斯拉市值首次突破3000亿美元





美国时间周一开盘，特斯拉股价上涨超7%，市值首次突破3000亿美元，该股股价今年以来累涨超280%。值得一提的是，今年7月1日特斯拉市值突破2000亿美元，也就是说不到半个月的时间特斯拉市值狂飙1000亿美元。

董明珠在最近的采访里，谈到了自己是不是女强人这一话题。

董明珠否认自己是女强人 有问题自然要发脾气





近日，董明珠在一次直播中谈到被称为女强人时表示，其实她一点都不强。强人是别人的感觉，为什么没人讲男强人？因为你行使了大家习惯性认为是男性干的事。遇到问题当然要发脾气要吼，我觉得这是正常的。

乐高之前曾经推出了超级马力欧套装，似乎他们还有和任天堂的合作。



传乐高将推任天堂NES套装 还有小电视





昨天晚间，乐高通过官方推特公布了一则预告片，证实了之前的传闻。他们将与任天堂合作，推出经典游戏机NES的积木套装。乐高NES将于8月1日推出，售价高达229.99元（约1823元），包含2646个部件，除了NES主体之外，还搭配了一台电视和一张卡带，设计相当精巧。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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