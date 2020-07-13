中关村在线消息：北京时间7月13日消息，今天下午美国消费技术协会(CTA)正式宣布，亚洲消费电子展（CES Asia）永久停办，今后将不会再继续举办。今年三月份的时候，CTA曾经因为新型冠状病毒的原因宣布暂停今年的活动。



亚洲消费电子展永久停办 三月曾称今年取消

公告中美国消费技术协会明确表示：“由于新型冠状病毒疫情仍在持续蔓延、全球经济面临着衰退风险以及作为一家美国行业组织的身份等因素，我们工作重点将集中在与CES相关的活动和项目中，更好地服务于行业利益，鼓励通过技术创新让我们的生活更加健康、安全和幸福。”

官方还提到，目前他们正在精心准备2021年年初举行的拉斯维加斯CES2021大展。不仅仅会有线下展会的内容，也将会把更多的内容搬到线上。

以下为官方公告全文：

今年三月中旬，由于新冠病毒肺炎疫情的蔓延，我们宣布取消2020亚洲消费电子展。今天，美国消费技术协会(CTA)正式宣布停办亚洲消费电子展。

自2015年首届亚洲消费电子展在上海举办以来，在社会各界的关心和支持下，展会规模逐年扩大，获得了巨大的成功。然而，作为主办机构和行业协会，我们需要充分考虑行业的变动和需求，以及会员和参展商当前最优先关注的事项来评估我们的任何活动。目前，由于疫情仍在继续发展、全球经济面临着衰退风险以及我们作为一家美国行业组织的身份等因素，我们工作重点将集中在与CES相关的活动和项目中，更好地服务于行业利益，鼓励通过技术创新让我们的生活更加健康、安全和幸福。



在此，我们特别感谢在过去几年里给予我们无私支持的合作伙伴 – 上海国展展览中心有限公司 （Intex Shanghai）以及特别协办单位 – 中国电子商会(CECC)和中国机电产品进出口商会 (CCCME)。同时，我们也对所有的参展企业和观众表达由衷的谢意，正是得益于你们的支持和帮助，我们才能办出这样一个成功的展会。中国是一个非常重要的市场，我们也期待中国与包括美国在内的西方国家的关系能够得到进一步加强。

展望2021年，我们目前仍在按计划精心筹备在拉斯维加斯举办的CES展会。在原有线下展会的基础上，我们也计划将部分展会内容延伸到线上。敬请期待！

再次感谢您的支持和厚爱！

（本文图片来自互联网）

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